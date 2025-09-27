BEENLOOW

27th September 2025  admin  Category :

MADAXWEYNAHA MARAYKANKA OO SHEEGAY INUU MADAXWEYNAHA SOOMAALIYA KA CODSADAY INUU ILHAAN CUMAR SII KAXAYSTO.

Madaxweynaha Maraykanka aTump ayaa sheegay inuu madaxweynaha Soomaaliya ka codsaday inuu sii kaxaysto ILhan Cumar, hase ahaatee ugu jawaabay dooni maynao.

Xildhibaan Ilahaan Cumar, oo ka jawaabaysa hadalka Trump ayaa sheegtay inuu horay u dafiray in Soomaaliya madaxweyne leedahay oo hadda sheekooyin abuuranayo cidna lama xiriirin ee waa dabaal maangaab ah oo beenaale ah, ceebtan soconaysa e ceebaysay Maraykanka yaan cidna rumaysan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*