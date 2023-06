saqafka aqallada oo qaar ay dumeen. Sidoo kale waxaa ala sheegayaa in xoolo nool ay waxyeello soo gaartay.

Lama sheegin cid ay waxyeello ka soo gaartay, saacado ka dibna wuu dhalaalay sida ay wararku sheegayaan.

Maxaa keenay in baraf uu ka da’o DDS?

Ilaa hadda si rasmi ah looma oga sababta deegaannadaas oo aan baraf lagu aqoon uu uga da’ay, laakin dadka daraaseeya arrimaha deegaanka iyo cimilada waxay la xiriirinayaan isbeddelka cimilada.

Arrimaha aan arkayno waa kuw aan hore u jirin oo lala yaabi karo maadaama cimilada geeska Afrika ay tahay mid kulul oo aan alagu aqoonin baraf, laakin maadaama dunida isbeddel cimilo oo xoog leh u ka jiro, oo la fili karo in heerkulku uu kor u sii kaco ayaa wax kasta la filan karaa, sida baraf, duufaanno, abaaro isku xigsada IWM oo aan dalkeenna laga aqoon” ayuu yiri Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha deegaanka, kana faallooda isbeddelka cimilada iyo deegaanka.

“Waxyaabaha aan hore u aragnay waxaa ka mid ah inay isku xigsadaan arrimo aad u kala fog, sida abaaraha iyo fatahaadaha, sidaa darteed isbeddelka cimilada wuxuu wataa arrimo aysan dadku hore u aqoon oo laga cabsi qabi karo inay dhacaan” ayuu sii raaciyey Cabdullaahi

Qoraalka sawirka,Waddamada barafka lagu yaqaanno xilligan kulayl ayey ku jiraan

Mar ay BBC weydiisay sababta keeni karta in deegaannada Soomaalidu degto lagu arko baraf iyo dabaylo is wata oo waxyeello geysta, gaar ahaan Jigjiga iyo Wajaale dhexdooda, ayuu yiri Cabdullaahi “Waa dhul joogiisu sarreeyo marka loo fiiriyo deegaannada ay Soomaalidu degto. Dhulka u dhaxeeya Wajaale iyo Jigjiga dhexdooda ilaa iyo Harar heerkiisa ayaa sarreeya, wuxuuna u dhow yahay daruuraha, laakinse ma aha micnaheeda in aysan ka dhici karin buurta Daalo ama buuraha isku xiran ee Golis”.

Deegaannada Somaliland iyo Dawlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu tiriyaa meelaha dhulka Soomaalida ugu qabow, waxaana dad ku nool magaalada Jigjiga ay sheegeen in xilliyada uu jiro qabowga aadka u daran la arko baraf aroortii daaradda guryaha yaalla.

Dad kale ayaa ku micnaynaya sababta barafkan keentay in dalalka qabowga daran lagu yaqaanno uu xilligan ka jiro kulayl xoog leh, sidaa darteedna uu qabowga ba’an soo jiro dalalka kulul.