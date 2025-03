Baabuur la jiirsiiyey dad isugu soo baxay Mannheim, Jarmalka

Baabuur lagu jiiray dad ku sugnaa magaalada galbeedka Jarmalka ee Mannheim Isniinta maanta ah, ayaa sababtay dhimashada ugu yaraan hal qof iyo dhaawaca tiro kale.

Dhacdadan ayaa saameyn ku yeelatay dabaaldegyada carnival-ka ee gobolka, halkaasi oo boolisku horey uga feejignaayeen suurtagalnimada weerarro amni darro.

Afhayeen u hadlay booliska ayaa sheegay in darawalkii baabuurka la qabtay, balse aysan caddayn in ay jiraan tuhmanayaal kale. Booliska ayaa shacabka ugu baaqay in ay ka fogaadaan bartamaha magaalada.

Goobjooge la hadlay Reuters ayaa sheegay in dad dhowr ah ay dhulka jiifeen, iyadoo ugu yaraan laba qof lagu dadaalayay in la badbaadiyo.

Wargeyska Bild, oo soo xiganaya ilo dhanka ammaanka ah, ayaa sheegay in laba qof ay dhinteen, halka 25 kalena ay dhaawacmeen.

Weli lama xaqiijin in darawalku si kas ah u beegsaday dadka iyo in dhacdadani xiriir la leedahay dabaaldegyada carnival-ka Jarmalka, kuwaasoo si rasmi ah u dhammaanaya Isniinta loo yaqaan Rose Monday. Mannheim, si kastaba ha ahaatee, waxay munaasabaddeeda ugu weyn qabatay Axaddii.

Sida laga soo xigtay warbaahinta Mannheim24, baabuur madow oo xawaare sare ku socda ayaa si toos ah u jiiray koox dad ah, isagoo ka yimid fagaaraha Paradeplatz, kuna jihaysnaa taallada biyaha ee calaamadda u ah magaalada.

Dhacdadan ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo ammaanka Jarmalka, maadaama ay kusoo beegantay xilli weerarro rabshado wata ay dalka ka dhaceen toddobaadyadii lasoo dhaafay.

Weerarro baabuur lagu jiiray dad ayaa ka dhacay Magdeburg bishii December iyo Munich bishii hore, halka Mannheim ay horey uga dhacday toogasho bishii May 2024.

Booliska ayaa si gaar ah u adkeeyay ammaanka dabaaldegyada carnival-ka sannadkan, kadib markii akoonnada baraha bulshada ee lala xiriirinayo kooxda Daacish ay ku baaqeen weerarro ka dhan ah munaasabadaha carnival-ka ee magaalooyinka Cologne iyo Nuremberg.

Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Jarmalka, Nancy Faeser, ayaa joojisay ka qeyb-galkeedii carnival-ka Cologne Isniintii, oo ah kan ugu weyn Jarmalka, sababo la xiriira dhacdadii Mannheim, sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda.

Rose Monday, oo ah kulamada ugu dambeysa ee xilliga carnival-ka sannadlaha ah, ayaa si weyn looga xusaa gobollada galbeed iyo koonfurta Jarmalka ee intooda badan Katoolig ah.

Munaasabaddan waxaa lagu xusaa socod ay ku jiraan gawaari waaweyn oo xambaarsan sawirro qosol leh ama kaftan siyaasadeed oo ku saabsan arrimaha hadda taagan.

Sannadkan, dabaaldegyada carnival-ka waxaa lagu arkay mootooyin iyo sawirro ka turjumaya Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, bilyaneerka teknoolojiyadda Elon Musk, iyo hoggaamiyaha Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Kumannaan qof oo xiran dhar dhaqameed ay xirtaaan majaajiliistayaashu, kuna marsan wejiga midabbo kala duwan, ayaa si farxad leh ugu dabaaldegay waddooyinka magaalooyinka Cologne, Dusseldorf, iyo magaalooyin kale oo ku yaalla galbeedka iyo koonfurta Jarmalka, kahor bilowga bisha Soonka ee Lent.