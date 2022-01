Maamul Goboleedka Hargeeysa ayaa raadinaya in ay ka go’aan dalka Soomaaliya intiisa kale. Hase ahaatee, ma jiro hal dal oo xiisa badan u qaba goosashada beeshan. Hadaba, waxaa jira shaqsiyaad ka mid ah maamulka Hargeeysa oo leh “waxaa noogu wacan aqoonsi la’aanta waa Islaamnimadda, meesha qaar kallana ay leeyihiin aqoonsi la’aanta waxaa noogu wacan waa magaca SOOMAALILAND ee waa in la baddelaa magacaas. Si kastaba ha ahaato, Ca/maalik Coldoon ayaa maamulka Hargeeysa ay xirreen kadib markii uu fashiliyey in iskuulada qaarkood lagu dhigo diinta masiixiga.