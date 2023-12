Kuraasta baarlamaanka Puntland ee beesha Warsangeli inta badan waxaa ku soo noqnoqday ama qaatay jilibyo gaar ah. Jilibyada qaatay xubnaha baarlamaanka ayaa u arka kuraasta in iyaga kaliya ay xaq u leeyihiin, meesha in badan aysan welligood arag mid gobol, mid maamul goboleed iyo mid federal toona.

Aaway Warsangellinimaddii la wadda sheeganayey? Aaway wallaaltinimadda la wadda sheeganayey? Mise reerka qaar ayaa dhalad ah, qaarka kalana waa kuwo lagu qurxiyey? Hadii dhalashadu ay sax tahay, waa in wax kasta la wadda waddaagaa.

Hadaba, maxaa la gudboon jilibiyadda aan waxba la siin? Jilib kasta waa in xaqiisa uu raadsadaa, waana in aysan oggolaan liiska haddeer la gudbiyey ee xaqdaradda ku dhisan. Jilibyadan hoos ku xusan waa kuwo ku soo noqnoqday baarlamaanka Puntland marar badan, marna ma is weeydiiyeen in kuraasta ay maalin kasta iska qaadanayaan in la wadda leeyahay?

Gaashaanbuur;

Reer Maxamed;

Bahmajeerteen;

Bihidoor;

Reer Xasan

Reer Saalax;

Aadan Siciid;

Warlabe;

Hadaba haddii jilibyo gaar ah ay wax kasta iyagii qaateen, dadkii kale xaggee lagu xisaabiyey? War illaahay halaga xishoodo, waxan soconayaa waa mid doqonimo soo dhaaftay ee dib hala isugu noqdo.

Jilibyadan hoos ku xusan xaqoodii waxa qaatay dawr jilib kuwaasoo aan illaalinayn wallaaltinimadda bulshada ka dhaxaysa.

Yuusuf Maxamuud

Cawrmale

Colmarabe

Aadan Yacquub

Ahmed Dhegawayn

Ahmed Omar

Husein iise

Bah Yabare

Bihini Guuleed

Aamir Garaad Maxamuud

Garaad Liibaan

Garwayne

Gabyabuud

Idamoge

Hiinjiye

Jibriil Siciid

Nuux Cumar

Muxumud

Ogayslabe

Raage Cali

Reer Yuusuf

Riighaye