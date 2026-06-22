Yaa run sheegaya Siyaad iyo SNM

22nd June 2026  admin  Category :

Allah ha u naxariistee Siyaad Bare wuxuu yidhi “SNMwaa argagixiso doonaysa inay dalka kala gooyaan, Waqtigaas , Iyaguna waxay lahaayeen Siyaad Bare waa naga been sheegayaa ee dalka ayaa midaynaynaa

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