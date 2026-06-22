22nd June 2026 admin Category :
Allah ha u naxariistee Siyaad Bare wuxuu yidhi “SNMwaa argagixiso doonaysa inay dalka kala gooyaan, Waqtigaas , Iyaguna waxay lahaayeen Siyaad Bare waa naga been sheegayaa ee dalka ayaa midaynaynaa
1989,This is Siad Barre saying that the SNM is A terrorist secessionist rebel And not fighting for the Somali great unity, thats true &Siad Barre was correct!— Omar Salah (@OmarSalah7b) June 21, 2026
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Warlord Muse bihi promoting somali unity And denying SNM wants secessionism ideology⚠️
AUN Indheer-Garad.✍🏻 pic.twitter.com/rgrGor2SXD