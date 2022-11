Ruto inantiisii ma waxa ay Kenya ka noqotay sida inantii Trump?

Waa ilmaha labaad ee ugu weyn carruurta Madaxweyne William Ruto, waxayna isku sheegtay inay tahay Gabadha Koowaad ee Kenya, balse dadka isticmaala baraha bulshada ayaa weydiinaya sababta Charlene Ruto ay ula kulmaysa wasiirro badan oo dowladda ka tirsan, halkaa muddooyinkii u danbeeyey u baxaysay safarrada badan oo dibadda.

Muddo bilo ah tan iyo markii aabbaheed loo doortay madaxweyne, warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warramaysa in Ms Ruto ay la kulantay mas’uuliyiin dhowr ah oo ka kala tirsan gobollada Kenya iyo sidoo kale wasiirro dibadda ah.

Khamiistii, Charlene Ruto ayaa Twitter-ka ku sheegtay in ay la kulantay wasiirka dhalinyarada ee Morocco, Mohammed Mehdi, iyada oo hadalka u dhigtay sidatan “wada sheekeysi iyo fikrado is dhaafsi taas oo wax weyn ka tari doona qaabeynta mashaariicda horumarinta dhalinyarada ee labada waddan,” ayay ku soo dulqortay sawir ay ku wada jiraan iyada iyo wasiirku

Dadka Kenyanka ah ayaa hadda is weydiinaya, yaa bixinaya kharasha shirarkan oo dhan, mase yihiin kuwo rasmi ah?

4.4 million Kenyans are facing starvation and Charlene Ruto is traversing counties and countries with somebody’s money? Whose money is that? Does it belong to Kenyan taxpayers? Before we ask Kenyans to donate, shouldn’t we know how govt is using the funds it already has? 🤔