ALLSANAAG.COM

Goormaa siyaasiyiinta HAG ay bulshadooda runta u sheegi doonaan?

Bishan aynu ku jirno maamulo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxa ka socday doorashooyin lagu soo xulayey Xildhibanada soo socda ee baarlamaanka dawladda Federaalka Soomaaliya.

Maamuladan ay doorashaddu ka socotay waxa ka mid ahaa labada maamul ee ay beesha Hawiye degaan ee Galmudug iyo Hirshabelle.

Siyaasiyiintii u sharaxnaa xildhibaanimada ee ka soo jeeday beesha Hawiye, dhamaantood waxay deganaayeen ama ka imanayeen magaalada Muqdisho oo ay ku ilaalinayeen ciidamo shisheeye, dhamaantood waxay diyaarad u soo qaadanayen magaalooyinka Jowhar, Beledweyn, Dhuusamareeb iyo Cadaado, iyaga oo ogaa in dhulka aan la mari karin, sababtoo ah alshabaab isla beelahooda ah inay degaanadaa ku sugan yihiin.

Degaanadan ay horay u ogaayeen in alshabaabka ka soo jeeda beelahooda ay ku sugan yihiin , waxa ka mid ah degmada Beledweyn ee gobolka Hiiraan oo maalintii shalay lagu dilay 48 qof oo Soomaaliyeed, Allah u wada naxariistee.

Siyaasigii ugu horeeyey ee dilkan ka hadla wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Hirshabelle Maxamed Cabdi waare, oo ka soo jeeda magaaladauu dilku ka dhacay , wuxuna yidhi ” Waa wax caadi ah in dadka ka soo horjeeda Madaxweyne Farmajo la dilo lana yiraahdo alshabaab ayaa dishay. Siyaasigan ugu caansan gobolka Hiiraan waxaanu Soomaalida inteeda kale u sheegin in dadka wax dilay ay ka soo jeedaan beeshiisa iyo degaankiisa, uuna ku ogaa xitaa xilligii uu madaxweynaha ka ahaa Hirshabeelle in alshabaab beeshiisa ah ay ku sugan yihiin gobolka Hiiraan oo aan meel kale oo Soomaaliya ka mid ah looga soo duulin.

Is it normal for critics of @TheVillaSomalia to be killed by Al Shabaab? Should we accept this and move on? Who is Al Shabaab now? This is an assassination by @TheVillaSomalia. Nothing less. Nothing more. May Allah Rest her Soul in Peace! pic.twitter.com/DVL6eLfZts