5,488 maalmood qabsashaddii Laascaanood ayaa caawa xooog lagu joogaa magalada Badhan

Shan iyo toban sano, maalintii iyo Bishii la qabsaday Laascaanood oo ay ka soo wareegtay 5,488 maalmood, ayaa labada Magaalo ee ugu waaweyn beesha Warsangeli waxa xoog ku soo galay Maleeshiyaadka SNM, oo ay hogaaminayaan saraakiil ay horay warbixin ay Qaramada midoobey soo saartay ku sheegtay inuu hubka u soo iibiyaan alshabaabka Buuraha Calmadow.

Warbixinta aya Qaramada midoobey waxay u sheegtay in Taliyaha Ciidanka Soomaaliland oo ay ka mid yihiin ciidanka u madaxda u yahay alshabaabka Calmadow inuu hub uga soo dejiyo magaalada Xiis ee gobolka Sanaag.

Muuse Jaamac oo manta si xor ah ku jooga gobolka Sanaag waxba kama duwana Abdullahi Jeeri, Khalif Adale, Hassan Afgooye, Abdikarim Hussein Gagaale, Abdi Samad and Abdirahman Nurey, Mohamed Hussein Salad, Ahmed Hasan Ali Sulaiman Mataan iyo Mohamed Ali Badaas oo dhowaan Maraykanku cuna qabatayn saaray

Taliyaha Qaramada midoobey ay sheegtay inuu Argagixisada hubka u soo iibiyo ayaa waxa la socda laba wasiir oo ka tirsan maamulka Somaliland, waxayna guryahooda joogaan Isimaddii dhowaan doorashaddii dhiigu ku daatay u soo xulay maamulka Puntland iyo federaalka. Waa isimaddii ka dhega adaygay beesha ay Isimada u yihiin oo ka doortay raali gelinta madaxweynaha Puntland oo maanta ka aamusan Faragelinta alshabaab ay beesha Hawiye meel uga soo wada jeesteen

Siyasiyiinta ka soo jeeda beesha Warsangeli ee u shaqeeya maamulka Puntland ama maamulka Puntland u dirsadeen dawladda Federaalka waxa soo magcaaba Isimada ay guryahooda joogaan Ina Godane, Insa Aadan Gurey iyo Muuse Jaama, sidaas awgeed kama hadli karaan oo intooda badani labada dhinacba waa qaraabo iyo isku xaafad

Sidoo kale siyaasiyiintan u shaqeeya maamulka Somaliland ayaa iyagana waxa magcaabay Isimada soo magcaabay kuwa Puntland iyo Federaalka. Dawladda Puntland waa la socotay oo tooda ayeey iyana ka fushadaan

Hadaba waa maxay sababta maamulka Puntland ay ugu daawanayaan Shacabka gobolka Sanaag oo dhulkooda alshabaab horay xoog ugu joogay , khayraadkooda la bililiqaysano oo caruurtoodii ku dhamaatay Milxo iyo hadda oo ay raali ka yihiin in SNM xoog ku soo galaan.

Ugu danbayntii Madaxweyne Deni raali kama noqdeen umana dul qaateen in hal taako oo ka mid ah degaanka Majeerteen in Cid kale xoog ku soo galaan , sidee kale shacabka Majeerteen ma qaateen waxa ay maanta daawanayaan in badan oo ka mid ah Beesha Warsangeli. Isla markaasna isbedel lama sugayo inta siyaasiyiinta Majeerteen ogyihiin in Isimada Bulshadaas metelaa ay iyaga gacanta ugu jiraan oo ayna Dad, degaan iyo duunyoba ayna dan ka lahayn