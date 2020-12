ALLSANAAG.COM

Ina Maxamed Xasan Muuse maxaa looga doortay Mooryaanta Koonfurta Soomaaliya?

Mudane Jamaal Maxamed Xasan Muuse, Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha waa siyaasiga ku metela beesha Warsangeli dawladda federaalka,waana beel ka mid ah beelihii wax ka dhistay maamulka Puntland .

Mar haddii beesha uu wasiirku ka soo jeedaa ay ka mid tahay beelaha Puntland wax k adhistay , wasiirkuna waxay ahayd inuu noqdo Wasiir Puntlander ah sida uu isagu hadda uu wasiir yahay aaminsan yahay iyo markii hore uuna wasiirka ahaynba.

Socdaalkii ugu horeeyey ee wasiir Jamaal ku bixiyay gobollada Sool iyo Sanaag ayaa noqday markii ugu horaysay taariikhda tan iyo burburkii dawladdii dhexe in masuul heer wasiir ah oo ka socda dawladda Soomaaliya uu cagta saaro carrada Sool iyo Sanaag, oo maamulada hareeruhu ku shaabadeeyeen dhul laysku haysto ama lagu muran san yahay

Booqashada wasiir Jamaal waxay dhiig kar ku riday maamulada SNM iyo Puntland, maalintaas wasiirka SNM ee lagu magcaabo Sacad Cali Shire, isaga oo qaadan kari waayey in la dumiyey xeraddii ay dadka ku soo xeraysteen wuxuu yidhi ” socdaalka Jamaal waa daandaansi iyo xaalad abuur, wuxuuna ka digay in dagaal ka dhaco deegaamada uu Jamaal booqashada ku bixinaayo.

Colaadda Jamaal kuma koobnaan maamulka SNM ee waxa iyguna ku colaadiyey booqashadaas maamulka Puntland

Wasiir Jamaal dheg jalaq uma siin iyo bootada maamulada, ee waxa uu sii watay booqashaddii degaanada wuxuuna tegay Badhan iyo Dhahar

Maalintaa laga bilaabo ilaa maanta siyaasiyiinta Majeerteen iyo Isaaq waxay wasiir Jamaal kula jireen dagaal midaysan oo ay ku doonayeen in xilka ka qaadaan iyagoo ku bilaabay been abuur iyo dacaayado raqiis ah oo ay adeegsanayeen wax magarato macaan jecel ah. UJeedaduna waxay ahayd inay ka hor istaagaan inuu mar kale wasiir Jamaal booqasho ku tago goboladaas .

Maanta siyaasiyiintii Soomaaliyeed waxa lagu wada casumay Garowe, aan ka ahayn wasiir Jamaal, sababtuna waxay tahay waa nacaybkii maalintaa u qaadeen. Madaxweyne Deni iyo Caynte oo madax u ah h’ayadda Hertage, oo shirka Garowe hor boodaya labaduba horay waxay uga soo qabteen dawladda federaalka xilka uu maanta hayo wasiir Jamaal. Midkoodna ma iman gobolada Sool iyo Sanaag markii ay ahaayeen wasiiradda Qorshaynta.

Ugu danbayntii maalintii argagixisadu duqaysay Daarihii New york ee Maraykanka, shacabka Maraykanku waxay is waydiin su’aashan ” Maxay inoo neceb yihiin”. Maanta bulshada Maakhir waa inay is waydiiyan waa maxay sababta siyaasiyiinta Majeerteen u neceb yihiin siyasigii ay u dirsadeen dawlad dhexe ugana doorteen Mooryaanka Koonfurta Soomaliya

ALLSANAAG.COM