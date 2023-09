Xildhibaanad Ilham Cumar oo qaraabo siyaar ugu tagtay RW Xamze

Ilhaam Cumar oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Maraykanka, lagana soo doorto Minnesota’s 5th District ayaa magaalada New york oo lagu qabanayey shirkii Golaha amaanka Qaramada Midooby waxay kula kulantay Ra’isul wasaaraha Soomaaliya Xamza Abdi . labada Hogaamiye ayaa ka wada hadlay arimaha amniga, siyaaadda iyo dhaqaalaha

US Rep. @Ilhan Omar pays a courtesy visit to H.E. Prime Minister @HamzaAbdiBarre during the UN General Assembly in New York. Discussions focused on #Somalia‘s security, political landscape, and socio-economic progress, as well as how the US can further strengthen its support for… pic.twitter.com/nqfblr6sM8