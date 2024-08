Markii madaxweeynihii hore ee Maraykanka Donald Trump la damcay in la dillo, waxaa shaqada looga ceeriyey habacsanaantii amni ee meeshaas ka dhacday haweenay ka ahayd ciidankaas agaasime. Shaqo xummo marka ay dhacdo, waa in shaqada looga ceeriyaa cid kasta oo dayacday shaqadeeda.

Hadaba, intii uu joogay Madaxweeyne Xasan waxaa dhacay qaraxyo badan oo ay ku dhinteen dad badan. Ma jirto cid shaqada looga ceeriyey dhibaatooyinkaas baaxada weeyn ee isugu jira mid naf iyo mid maalba. Waa in shaqada laga ceeriyaa cid kasta oo shaqo xummo la timaaday, mana ahan in maalin kasta laga gudbo iyadoo aan la iskula xisaabtamin wixii dhacay. Sawirka hoose waa laamaha amniga oo lala shiray, balse inta la shaaheeyo ayaa la kala tagayaa, meeshii ay ahayd in kulligood la beddelo.