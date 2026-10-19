Waxaan taageersanahay Koonfur Galbeed

19th October 2026  admin  Category :

Waxaan taageersanahay Koonfur Galbeed, sababtoo ah waxaan aaminsanahay nidaamka federaalka, Dastuurkeenna iyo heshiisyadii aan wada galnay. Dowlad-goboleed kasta iyo bulsho kasta waxay xaq u leeyihiin inay doortaan hoggaankooda, aayahoodana ka tashadaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*