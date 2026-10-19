19th October 2026 admin Category :
Waxaan taageersanahay Koonfur Galbeed, sababtoo ah waxaan aaminsanahay nidaamka federaalka, Dastuurkeenna iyo heshiisyadii aan wada galnay. Dowlad-goboleed kasta iyo bulsho kasta waxay xaq u leeyihiin inay doortaan hoggaankooda, aayahoodana ka tashadaan.
Waxaan taageersanahay Koonfur Galbeed, sababtoo ah waxaan aaminsanahay nidaamka federaalka, Dastuurkeenna iyo heshiisyadii aan wada galnay. Dowlad-goboleed kasta iyo bulsho kasta waxay xaq u leeyihiin inay doortaan hoggaankooda, aayahoodana ka tashadaan. https://t.co/o4DpbPZHkx— Mohamed Hassan (@Mohameddharoor) October 18, 2026