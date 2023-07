Maamulka Hargaysa ayaa been iyo wax aan jirin ku maamula shacabka deeganadaas, maanta waxeey sheegeen in Baarlamaanka Ingiriisa looga doodayo aqoonsigii ay waqtiga dheer ay raadinayeen. Hadaba, Sir Garvin oo ka tirsan baarlamaanka Boqortooyada Midawday ayaa waxa uu doonayaa in uu hor geeyo baarlamaanka Ingiriiska sharci soo jeedineed oo ujeedkiisa uu yahay sidii looga doodi lahaa sidii loo aqoonsan lahaa SNMta.

Hadaba, Sir Garvin ayaa mar ahaan jiray wasiirka difaaca iyo waxbarashada, balse xilka wasiirnimadda ayuu iska casilay sanadkii 2022 kadib markii uu si xun ulla macaamilay dad ay wadashaqeeyni ka dhaxaysay.

Ninka ayaa aad u ammaana maamulka Hargeeysa, meesha dhinaca kalana uu caayo Koonfurta Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, sharcigan uu ninkan doonayo in laga doodo ayaa ah mid aan macno weeyn lahayn, waxaana la sheegay in sharcigan uusaan meel fog gaarayn, sidoo kalana waxaa la sheegay in aa wax waqti ah loo hayn sharciga noocaan oo kala ah.

Hadaba, maamulka Hargeeysa iyo kuwa taageera ayaa maanta aad u faraxsanaa, iyagoo aaminsan in la aqoonsanayo maalmahan soo socda, balse waxaa dhab ah in aysan jirin cid aqoonsanaysa gobol ka mid ah dalka Soomaaliya.