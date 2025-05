Ma dhahayno waxbaan ka soo saarnay Soomaaliya ka hor intaan Ceelasha shidaalka la qodin

Waxa jira cadow badan oo fafinaya been oo leh Turkiga ayaa wax walba qaatay

Turkey’s Energy Minister:



"We cannot claim we discovered anything in Somalia before drilling results. Hostile actors are spreading disinformation, falsely claiming the oil deal heavily favors Türkiye and exaggerating figures to sabotage our efforts. We've urged…