Wasiirka Maaaliyadda, Cilmi Maxamuud Nuur, ayaa dhawaan shaqo joojin ku sameeyay xisaabiyaha guud ee Wasaaradda Maaliyadda iyo Agaasimaha Guud ee Dakhliga. Hadaba xisaabiyaha Guud ayaa lagu eedeeyay in uu curyaamiyey kharash bixinta waqtiyaysneed, daminta nidaamka SFMIS oo ay ku shaqeeyaan waaxda caanshuuraha iyo dabcan isaga oo waxaas oo qalad ah inta uu sameeyay dabaddeedna iska aaday dalxiis dibbadda ah.

Hase ahaatee, waxaa ka hor yimid Madaxweeyne Xasan Shiikh oo raggaas ay jamaaco yihiin, waxaana wasiirka lagu qasbay in raggaas uu boosaskooda ku soo cesho. Hadaba, shacabka Soomaaliyeed waxa ay fillayeen in Wasiirka Maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur uu iska casili doono xilkaas, sida safiirkii u fadhiyey Sacuudiga dalka Soomaaliya, kaas oo u dulqaadan waayey habdhaqanka reer Cullusoow.

Waa la filayey in wasiirka maaliyadda laga qaadi doono xilka goor ay noqotaba maadaama uu soo faragashtay Xasan Shiikh jamaacadiisa, balse waxaa muuqata in dhaqso la isku dhaafiyey, loona beddelay Wasaaradda Shaqada.

Maxaa la gudboon Wasiir Cilmi Maxamuud Nuur ?

Wasiirka waxa uu welli haystaa fursad uu sharaftiisa ku illashan karo, waxaana habboon in shaqadaa loo magacaabay ee ah Wasiirka Shaqadda in uusan qaadan. Hadiise uu shaqadaa qaato isaga oo la bahdilay, waxa uu noqon doonaa shaqsi aan qiimo badan lahayn.

Waxaana dhab ah, in wasaarad kasta oo la geeyo wasiir Cilmi, uusan u haysan doonin xorriyad uu ku maamulo oo ah sida isaga uu doonayo, waxaana mar kasta ay tahay in si kasta oo shaqaalaha wasaaradaas ay wax u xummeeyaan uusan la hadli karin, haddii uu la hadlana, uu shaqadiisa waayi doono. Hadaba, illaahay ayaa deeq badan, mana ahan in Wasiir Cilmi uu dhaafsado sharaftiisa wax aan u qalmin.