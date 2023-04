WasaaraddII musuqmaasaqu hareeyey ee ku caan baxday qadaraas soo fiirso ayaa loo soo magcaabay mid aan dhaqan iyo aqoon toona lahayn, oo xilka ku mutaystay ” FARMAAJO WAA MAREEXAAN”

Dowladnimo Xaal qado. When you appoint an unscrupulous person to a role, you get chaos. This individual used to be a hooligan just a few months ago.



× No professionalism. pic.twitter.com/4TkG7ocH1N