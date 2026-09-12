12th September 2026 admin Category :
Warbixin: Somali Museum oo Helay Xarun Rasmi ah oo u Gaar ah
Warbixin: Somali Museum oo Helay Xarun Rasmi ah oo u Gaar ah
MINNEAPOLIS, MINNESOTA — Matxafka Soomaalida ee Somali Museum of Minnesota ayaa gaaray tallaabo taariikhi ah, kadib markii uu helay xarun rasmi ah oo uu isagu leeyahay, taas oo noqon doonta hoy joogto ah oo lagu keydiyo laguna soo bandhigo taariikhda, dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed.
Xaruntan cusub oo ku taalla magaalada Minneapolis ayaa la sheegay in qiimaheedu yahay ku dhowaad $2.3 milyan, waxaana helitaanka dhismahan loo arkaa guul weyn oo u soo hoyatay matxafka iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Minnesota iyo Maraykanka.
Somali Museum ayaa muddo dheer ka shaqaynayay ururinta iyo ilaalinta agabka dhaqanka Soomaaliyeed, sida farshaxanka, qalabka dhaqanka, dharka hidaha, sawirrada taariikhiga ah iyo waxyaabaha ka tarjumaya noloshii iyo dhaqankii Soomaaliyeed ee jiilashii hore.
Helitaanka xarun joogto ah ayaa matxafka siinaysa fursad uu ku ballaariyo bandhigyadiisa, barnaamijyada waxbarashada, kulamada bulshada iyo munaasabadaha lagu barayo jiilka cusub taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed.
Xaruntan cusub ayaa sidoo kale la filayaa inay noqoto meel ay si joogto ah u booqdaan ardayda, qoysaska, cilmi-baarayaasha iyo dadka kale ee doonaya inay wax badan ka bartaan Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed ee Maraykanka.
Guushan ayaa ah mid si gaar ah muhiim ugu ah jiilasha Soomaaliyeed ee ku koraya qurbaha, kuwaas oo xaruntan ka heli doona meel ay si muuqata ugu bartaan afkooda, dhaqankooda, farshaxankooda iyo taariikhdooda.
Somali Museum oo sannado badan ka shaqaynayay ilaalinta dhaxalka Soomaaliyeed ayaa hadda wajahaya bog cusub, iyadoo xaruntan rasmiga ahi noqon doonto hoyga taariikhda iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee Minnesota.
Somali Museum — xarun cusub, taariikh cusub, iyo dhaxal loo ilaalinayo jiilasha soo socda.