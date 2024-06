Siyaasiyintii USC iyo SNM oo qabyaalddii ay Somaliya ku bur buriyeen la galaxy Masaajidadada.

Haddaad horay uga yaabanayd madaxweyne Culusoow oo maalinta Jimca qabyaalad uga sheekèya Masàjidka, hadda waxa ku soo biiray Faysal Dhurwaa.. khudbadda Ina Dhurwaa ka Dib maxaa dhacay?. Hoos ka daawo

Breaking News 🗞️: Korneyl Muse Bihi fires shots at GarXajis Suldaan Daud whose ancestor was at one point Grand Isaaq Suldaan. In addition to Mayor Mooge.



This seems to be a tribally motivated attack from the Korneyl. Are we headed back to 1994? pic.twitter.com/nrDjGipjaM