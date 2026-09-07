7th September 2026 admin Category :
Wasaaradda Deegaanka, Daaqa iyo Isbeddelka Cimilada Puntland waxay si weyn uga xuntahay geerida shimbirta Xuur-cadda (White Stork – Ciconia Ciconia), taas oo ku geeriyootay deegaanka Dhuudo ee Degmada Bandar-bayla, Gobolka Karkaar.
Shimbirta Xuur-cadda oo kamid ah shimibiraha guur-guura (migratory birds) oo sumaddeedu ahayd (UK43) ayaa ku dhalatay 7-dii May 2026 Magaalada Szécsény ee wadanka Hungary, halka 10 June 2026 lagu suntay Calaamadda (Uk43) iyadoo markaas jirtay 34 maalmood.
Shimbirta oo 87 cisho kadib soo gaartay deegaanka Dhuudo ayaaa jartay masaafo dhan 5,180 km. Soomaaliya ayaa kamid ah marinka socdaalka shimbiraha ee (African – Eurosian Flyway) iyadoo inta badan ay Soomaaliya soo gaaraan bilaha 8aad – 10aad.
Shimbirta ayaa ugu dambeyn 5-tii Sep 2026 ku geeriyootay deegaanka Dhuudo ee Degmada Bandar-bayla ee Gobolka Karkaar.
Wasaaraddu waxay bulshada ugu baaqaysaa in cid walba oo la kulanta duurjoog calaamadaysan ama gargaar u baahan ay la soo wadaagto wasaarada iyadoo la wacayo numberka gaaban ee wasaaradda 388