War ka soo kordhay mamnuucidda Tiktok ee dalka Mareykanka iyo Trump oo ka hadlay

Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa ka codsaday maxkamadda ugu sareysa ee Mareykanka in ay dib u dhigto mamnuucidda lagu wado in lagu soo rogo barta TikTok, isaga oo sheegay uu ka shaqeynayo “xal siyaasadeed”.

Qareenkiisa ayaa jimcihii maxkamada u gudbiyay qoraal kooban oo sharci ah oo sheegaya in Trump “uu ka soo horjeedo mamnuucida TikTok” uuna “raadinayo awoodda uu ku xaliyo arrimaha taagan qaab siyaasadeed marka uu xafiiska qabto”.

10 January, maxkamada ayaa lagu wadaa in ay dhageysato dooda ku saabsan dacwadda Mareykanka oo dhigaya in milkiilaha TikTok ee ka soo ka soo jeeda Shiinaha, ByteDance, uu ka iibiyo shirkadda Tiktok shirkad Mareykan ah ama uu wajihi doono mamnuucID 19-ka January, – maalin ka hor inta uusan Trump xafiiska la wareegin.

Saraakiisha Mareykanka iyo sharci-dajiyayaasha ayaa ku eedeeyay ByteDance inay xiriir la leedahay dowladda Shiinaha – taasoo ay shirkadu beenisay.

Eedeymahaas loo jeediyay shirkadan oo ay gudaha Mareykanak isticmaalaan 170 ayaa horseeday in Congress-ka uu meel mariyo sharci bishii April, kaasoo madaxweyne Joe Biden uu saxiixay sharci ahaanshiyihiisa, islamarkana lagu mamnuucayo.

TikTok iyo ByteDance ayaa gudbiyay dacwado kala duwan oo ka dhan ah sharciga lagu mamnucayo, iyaga oo ku doodaya in arrintan ay khatar ku tahay xoriyatul qowlka Mareykanka, balse dacwadahaas wax guul ah lagama gaarin.

Iyadoo aysan jirin qof ilaa iyo hadda ay suuragal tahay inuu iibsado shirkadahan ayaa fursada ugu dambeysa ee shirkaduhu si ay uga hortagaan mamnuucidda waxay ahayd maxkamadda sare ee Maraykanka.

In kasta oo Maxkamadda Sare ay hore u diiday inay ku dhaqaaqdo codsi amar deg-deg ah oo ka dhan ah sharciga mammnuucidda, waxay ogolaatay in TikTok, ByteDance iyo dawladda Mareykanka loo ogolaado inay kiisaskooda racfaanka soo gudbiyaan 10ka Janaayo – maalmo yar ka hor inta aan la dhaqan gelin xayiraadda.

Trump ayaa la kulmay madaxa shirkadda TikTok, Shou Zi Chew, isaga oo ku sugan gurigiisa Mar-a-Lago ee Florida toddobaadkii hore.

Dacwadiisa maxkamadda Jimcihii, Trump wuxuu sheegay in kiisku uu ka dhigan yahay “wax aan horay loo arag, sheeko cusub, iyo xiisad adag oo u dhaxaysa xuquuqda xorriyadda hadalka oo dhinac ah, iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga qaranka oo dhinaca kale ah”.

In kasta oo kiiska la gudbiyay la sheegay in Trump “uusan wax mowqif ah ka qaadanayn waxyaabaha salka uu ku hayo khilaafkan”, waxa intaa lagu daray in dib u riixista 19-ka Janaayo ee kama dambaysta ah ay siinayso Trump “fursad uu ku raadiyo xal siyaasadeed”.

Waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa ku dooday in xiriirka Shiinaha ee TikTok uu muujinayo khatar amniga qaranka – dowlad goboleedyada badana ay walaac ka muujiyeen barnaamijka caanka ah ee baraha bulshada.

Horaantii bishan December, maxkamada racfaanka ee federaalku waxay diiday isku day lagu doonayay in lagu baabi’iyo sharciga, iyada oo sheegtay in ay ahayd “dhammaystirka tallaabooyiin ballaaran, oo laba geesood ah oo ay qaadeen Congress-ka iyo madaxweynayaashii kala dambeeyey ee Mareykanka.”

Trump ayaa si cad u sheegay in uu ka soo horjeedo mamnuucida, inkastoo uu taageeray mid ka mid ah markii mudda xileedkiisii koowaad.

“TikTok waxaan uu qalbigeyga ku leeyahay bar , sababtoo ah waxaan ku guuleystay cododkii dhalinyarada 34 dhibcood,” ayuu ku andacooday shir jaraa’id oo uu qabtay horaantii December, in kasta oo inta badan dhalinyarada codbixiyaasha ay taageereen musharaxii ka soo horjeeda, Kamala Harris.