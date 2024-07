Waa kuma Sir Keir Starmer, ninka noqoya Ra’iisul Wasaarah cusub ee UK

Xisbiga Shaqaalaha ee UK, ayaa ku guulaystay doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday khamiistii taas oo uu helay codadka ugu badan ee barlamaanka aqalka hoose oo ka kooban 650 kursi.

Sir Keir Starmer ayaa noqonaya ra’iisul wasaaraha cusub ee UK, ka dib markii uu xisbiga shaqaalaha ku hogaamiyay guul weyn.

Wuxuu beddeley siyaasigii garabka bidix Jeremy Corbyn oo ahaa hogaamiyaha xisbiga Labour afar sano ka hor, wuxuuna ka shaqeeyay inuu xisbiga ku soo celiyo garabka dhexe, si uu uga dhigo mid la dooran karo.

Noloshisii ka hor siyaasadda

Qoraalka sawirka,Sir Keir iyo waayihiisii ​​jaamacadda

Sir Keir Starmer, waxa uu ku dhashay magaalada London sanadkii 1962-kii. Waa mid ka mid ah afar carruur ah qoyska Rodney Starmer iyo Josephine.

Aabihii wuxuu ahaa qalab-sameeyaha warshad, hooyadiisna waxay ahayd kalkaaliso.

Wuxuu ku soo koray degmada Surrey koonfur-bari England,

Qoysku waxay ahaayeen taageerayaasha xisbiga shaqaalaha.

Hooyadii waxaa inteeda badan nolosheeda la soo daristya xaalad caafimaad darro gaar ahaan xanuunka lagu magacaabo Still’s disease, kaas oo markii danbe ay awooddi wayday inay socoto ayna hadasho.

Ninkan wuxuu siyaasadda xisbiga shaqaalaha ku biiray isagoo da’diisu tahay 16sano jar, wuxuuna ku biiray laanta dhalinyarada ee xisbiga.

In muddo ah, waxa uu sidoo kale tafatiray majaladda garabka bidix ee xagjirka ah, Socialist Alternatives.

Sir Keir, waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee qoyskiisa ah ee taga jaamacad. Waxa uu sharciga ka bartay Leeds iyo Oxford, ka dibna waxa uu ku shaqeeyay qareen ku takhasusay xuquuqda aadanaha.

Inta lagu jiro wakhtigan, wuxuu ka shaqeeyay in ciqaabta dilka ah laga saaro wadamo ku yaalla Caribbean iyo Afrika.

2008dii, Sir Keir waxaa laga dhigay Agaasimaha Xeer Ilaalinta Guud iyo madaxa Adeegga Xeer Ilaalinta, taasoo la micno ah inuu ahaa dacwad oogaha ugu sareeya England iyo Wales. Wuxuu shaqadaa hayey 2013-kii.

Sanadkii 2014-kii, wuxuu helay abaalmarinta ‘Sir’ oo ay bixiso boqortooyada Ingiriiska taas lagu mutaysto waxqabadka qofka iyo u adeegida dalkiisa.

Inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha

Qoraalka sawirka,Sir Keir waxa uu hoggaanka xisbiga Labour-ka kala wareegay Jeremy Corbyn

Sanadkii 2015-kii, Sir Keir, wuxuu galay barlamaanka isagoo noqday xildhibaan laga soo doortay Holborn iyo St Pancras ee London.

Labour-ku wuxuu xilligaas ahaa mucaarad, uu hoggaaminayay siyaasiga garabka bidix Jeremy Corbyn. Waxa uu Sir Keir ka dhigay xil sugaha awasiirka wasaaradda arrimaha gudaha.

Ka dib markii UK ay u codeysay inay ka baxdo Midowga Yurub, Sir Keir waxaa laga dhigay xoghayaha hadhka ee Brexit isagoo horseedey afti labaad.

Sir Keir, waxa uu fursad u helay in uu noqdo hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ka dib doorashadii guud ee 2019-kii taas oo musiibo ku ahayd xisbiga noqotayna guuldaradii ugu xumayd tan iyo 1935 -kii. Arrintaas oo ku qasabtay Jeremy Corbyn inuu iscasilo.

Markii uu qabtay hogaanka xisbiga, Labour-ka wuxuu ku ololaynayey qaramaynta shirkadaha tamarta iyo biyaha, iyo in ardayda jaamacadaha wax lagu baro lacag la’aan.

Jeremy Corbyn waxa uu Labour u kala qaybiyay kuwa bidix iyo kuwa dhexdhexaadka ah.

Sir Keir, waxa uu sheegay in uu doonayo in uu mideeyo xisbiga, balse uu sidoo kale doonayo in uu sii haysto Mr Corbyn.

Markii denbe wuxuu saaxiibkiis , Jeremy Corbyn ka joojiyey xubinnimada xisbiga shaqaalaha ee baarlamaanka kadib khilaaf ka dhashay nacaybka kaas oo soo shaac baxay markii Mr Corbyn uu hoggaaminayey xisbiga.

Meshii uu Sir Keir ka taagnaa qodobadan

Inkastoo uu sheegay ololihiisii hogaaminta, Sir Keir waxa uu xisbiga u jiheeyay dhanka dhexe, si uu uga dhigo mid la dooran karo.

Waxa uu ka tagay siyaasaddo badan oo qaali ah, isaga oo tixraacaya xaaladda liidata ee dhaqaalaha guud ee UK, isaga oo ilaalinaya dhowr qorsheyaal ah.

Qaramaynta

Sir Keir, waxa uu meesha ka saaray soo jeedintiisii hore ee ahayd in la qarameeyo shirkadaha tamarta iyo biyaha.

Si kastaba ha ahaatee, waxa uu ballan qaaday in uu ku dhawaad dhammaan adeegyada tareenada rakaabka uu dib ugu soo celin doono lahaanshaha dadweynaha shan sano gudahood, iyada oo hoos imanaysa shirkad cusub oo lagu magacaabo Great British Railways.

Waxbarasho

Sir Keir, ayaa ka tanaasulay ballan qaadkiisii hore ee ahaa in uu meesha ka saarayo kharashka waxbarashada ardayda kulliyaddaha, isaga oo sheegay in dawladdu aanay awoodi doonin in ay bixiso.

Wuxuu u sheegay BBC bishii May: “Waxay u badan tahay inaan ka gudubno ballanqaadkaas sababtoo ah waxaan ku jirnaa xaalad dhaqaale oo ka duwan.”

Qoraalka sawirka,Sir Keir iyo xaaskiisa Victoria oo dhinac taagan xilli ay ku sugnaayeen xaflad

Deegaanka

Xisbiga Shaqaaluhu waxay dib u dhigeen ballan qaad ay sameeyeen 2021-kii si ay ugu kharash gareeyaan £28bn ($35bn) sannadkii mashaariicda tamarta cagaaran, laakiin waxay ku adkaysan doontaa ballanqaadyada ay ka midka yihiin dhismaha beeraha dabaysha iyo horumarinta warshadaha baytariga ee baabuurta korontada.

Tani waxay keentay in xisbiga Konserfatifka uu ku dhaleeceeyo inuu isku dayayo inuu “ka leexdo” go’aan siyaasadeed muhiim ah.

Dhawaan, Sir Keir waxa uu ballan qaaday in uu ku maalgashan doono £8bn tamarta cagaaran iyada oo loo marayo shirkad cusub oo lagu magacaabo GB Energy.

Waxa kale oo uu ballan qaaday in uu gebi ahaanba shidaalka ka saari doono korontada UK marka la gaadho 2030. Khubaro badan ayaa aaminsan in aan taas la samayn karin.

Israa’iil iyo Gaza

Kadib weerarkii Xamaas ee Israa’iil bishii Oktoobar 2023, Sir Keir waxa uu taageeray hawlgalladaIsraa’iil ka wado Qasa iyo xaqa ay u leedahay in ay is-difaacdo.

Tani waxay ka caraysiisay codbixiyeyaal badan oo taageersan Falastiin, wuxuuna la kulmay kacdoon ka yimid tobaneeyo xildhibaan oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha oo ku baaqay xabbad joojin degdeg ah.

Ninkan wuxu kale oo taageeray duqeynta UK ay ku hayso Xuutiyiinta Yemen, taasoo jawaab u ah weerarrada ay kooxdan ku qaaday maraakiibta lagu xiririnayo Israa’iil.

Yurub

Sanadkii 2019, Sir Keir wuxuu riixay afti labaad oo ku saabsan in Britain ay ka baxdo Midowga Yurub iyo in kale.

Hadda waxa uu sheegay in aanay jirin su’aal ah in dib loogu noqdo Brexit, laakiin waxa uu sheegay in uu kala hadli doono Midowga Yurub heshiisyada iskaashiga ee waxyaabaha ay ka midka yihiin cuntada, heerarka deegaanka iyo shaqada.

‘Waan necbahay guuldarada’

Qoraalka sawirka,Sir Keir waa taageere kubbadda cagta jecel

Sir Keir Starmer, oo hadda noqonya Ra’iisul wasaaraha Uk, ayaa marar badan oo hore sheegay inuu neceb yahay guuldarrada.

Waxa uu mar u sheegay wargeyska The Guardian ee ka soo baxa UK: “Waan necbahay guuldarada.”

Mararka uu bixinayo waraysiyada, Sir Keir, wuxuu wax yar ka bixiyaa shaqsiyadiisa

Sir Keir, wuxuu guursaday xaaskiisa, Victoria Alexander, sanadkii 2007-dii, xaaskisa ayaa u shaqaysa haya’adda NHS. Waa qoys leh labo carruur ah.

Ninkan noqonaya Ra’iisul wasaaraha UK, Sir Keir Starmer, ayaa taageer u ah kooxda kubada cagta ee Arsenal.