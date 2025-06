Somaaliya ma noqon doontaa sida Guyana oo shidaalka la soo baxday

Dalka Guyana oo shan sano ka hor shidaalka la soo baxday, ayaa dalkas waxa laga dareemayaa horumar dhinac walba. Wxay ahayd dalka ugu faqiirsan Koonfurta America hadana waxay noqotay kuwa ugu qanisan intii shidaalka ay la soo baxeen.

Hal sano gudahed ayaa dhaqaalaheedii kor u kacay 44%.

Guyana started producing oil 5 years ago. It's economy has grown 44% in 1 year. It's trying to lift an entire country out of poverty. This is a once in a life time opportunity.

Will Guyana be able to pull it off like UAE did?