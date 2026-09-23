23rd September 2026 admin Category :
Madaxddii SNM iyo USC ayaa ku kulmay huteen New york ku yaal
Warar si hoose loo helayo oo aan weli soo shaac bixin ayaa sheegaya in wasiirka arimaha dibadda Soomaaliya Abdisalam Abdi uu caawa kulan qarsoodi ah kula yeeshay Hogaamiyaha Isaaqland Ciro huteel ku yaal Manhattan, New York.Kulankani Maaha markii ugu horaysay ee sida la sheegay waxay horay ugu soowada kulmeen Nairobi iyo Istanbul.
Labada wafdi ee Hargaysa iyo Muqdisho ka kala yimid ayaan wax la socon dad ka soo jeeda beesha Daarood, taas ayaa keentay in shaki weyn laga muujiyo sababta beeshan looga yimid
Wafdiga Hargaysa ka yimid ee Ciro hogaaminayey ayaa sadex cisho markii ay ku sugnaayeen Maraykanka waxa ka daba yimid Faratoon oo ka tirsan maamulkooda, kana soo jeeda Beesha Dhulbahante, halka wafdiga Muqdisho ka yimid ayna haba yaraatee la socon qof ka soo jeeda Beesha Daarood. Waxa wafdiga madaxweynaha ka mid ah oo la Raisul wasaare ku xigeenka iyo wasiirka howlaha guud oo ka soo wada jeeda Beesha Isaaq oo ay wafdiga Ciro u badan yihiino
Caawa markii warkii kulanka soo gaaray Muqdisho waxa dabaal deg bilaabay xildhibaanaddii ka soo kala jeeda Hargaysa iyo Muqdisho.
Ciyaal Xamar VS Ciyal Hargeysa— Cadaani (@mmcadaani) September 23, 2026
Hala baashaalo🫡 pic.twitter.com/lUXvpbDUsa