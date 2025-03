Shirkadda dayaaradaha ee Turkish Airlines ayaa hakisay duullimaadyadeeedi caalamiga ee ay ku imaanaysay muqdisho muddo maalmo ah.

Ma cadda sababta ay shirkaddu u joojisay duullimaadyadeeda, hase yeeshee wararku waxay sheegayaan in duullimaadyadaas la joojiyey laga billaabo 6da Maarso ilaa 12 Maarso.

Inkastoo uusan war rasmi ah ka soo bixin sababta ay duullimaadyada u joojisay Turkish Airlines, haddana hay’adaha ka shaqeeya dhoofka ee jara tikidhada Turkish Airline ayaa loo sheegay shirkaddu hakisay duullimaadyadii ay ku imaan jirtay garoonka Aadan Cadde, kuwaasoo ay si maalinle ah ugu timaado Muqdisho, sidaa aywgeedna aysan muddadaas dhowrka maalmood ah jiri doonin wax duullimaad ah, sida ay xafiisyadaas u sheegeen BBC.

Dhanka kale, shirkadaha sameeya duullimaadyada caalamiga ee garoonka Aadan Cadde sida Ethiopian airlines, Qatar Airways iyo Egypt Air ayaan iyagu sheegin in ay duullimaadyadooda joojin doonaan.

Digniinta amni ee Maraykanka

Talaabadan ayaa timid ayadoo maalin ka hor uu maraykanku markii labaad todobaad gudihiis soo saaray digniin ku socota muwaadiniintiisa oo uu uga digayo inay u safraan Soomaaliya.

“Safaaradda Maraykanka ee Muqdisho waxay ku raadjoogtaa warar la isku hallayn karo oo la xiriira werarro ay dhici kartoin lagu qaado bartilmaamaeedyo kala duwan oo Soomaaliya ku yaalla, oo u ku jiro garoonka caalamiga ee Aadan Cadde. Dhamaanba dhaqdhaqaaqyada shaqaalaha safaaradda Maraykanka ee Muqdisho ayaa la joojiyey ilaa ogeysiin dambe” ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda Maraykanka ee Muqdisho.

Qoraalka ayaa lagu sheegay in weli digniinta safarka ee heerka afaraad ee Soomaaliya ay tahay mid dhaqangal ah sababo la xiriira “dambiyo, argagixiso, rabshado shacab, arrimo caafimaad, afduub iyo burcadbadeednimo”.

Waxay muwaadiniinta Maraykanka xusuusisay in ay jiraan khataro sii socda, sida afduubyo iyo qaraxyo. “Waxay qaadi karaan wakhti yar gudihiis ama digniin la’aan, ayagoo bar-tilmaameedsanaya garoomada dayaaradaha, dekedaha, baraha koontaroollada, dhismayaasha xukuumadda, hoteellada, makhaayadaha, goobaha dukaamaysiga, iyo meelaha kale ee ay dadka badan isugu yimaadaan, ayna reer galbeedku u badan yihiin, iyo sidoo kale kolonyooyinka xukuumadda, milateriga, iyo reer galbeedka” ayaa lagu yiri qoraalka.

Jimcihii, 28 Febraayo, ayaa sidoo kale isla safaaradda Maraykanka ee Muqdisho waxay soo saartay digniintan oo kale, ayadoo qoraalkana uu la mid ahaa kii ay soo saartay 4 Maarso. Labada qoraalba waxaa la socda telefoonno ay muwaadiniinta Maraykanka wici karan haddii ay khatar la kulmaan.

Maxay muujinayaan digniinaha

Haddaba arrinta is-weydiinta mudan ayaa ah labada digniin ee Maraykanku uu ka soo saaray amniga meelo uu ka mid yahay garoonka Aadan Cadde iyo joojinta ay duulliimaadyadeedii joojisay shirkadda Turkish Airlines oo dhiillo muujinaya.

Axmed cabdullaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga wuxuu qabaa inay jirto khatar aan la dhayalsan karin.

“Digniinahan inta badan waxay muujinayaan inay jirto khatar amni oo suurtogal, taaso ka imaanaysa ilo sirdoon, maadaama xogahaas ay reer galbeedku ku arkeen khatar la mid ah kuwo hore loo arkay” ayuu yiri Kaboole.

Wuxuu intaa ku daray in Turkish Airlines laga yaabo in ama gaar ay xog u heshay ama xogta amni ee safaaradaha ay wadaagaan ay soo gaartay. “ajaanibta Soomaaliya joogta xogta amniga way wadaagaan, Shirkadda Turkish Airlines-na waa shirkad weyn oo dayaaradaha ay Soomaaliya u soo dirto ay malaayiin dollar ugu fadhiyaan, waxaybna xaq u leeyihiin inay ka digtoonaadaan wixii dhibaato u gaysanaya shaqaalaheeda, rakaabka iyo daayaradahooda” ayuu sii raaciyey.

Ariinta kale ee inta badan la is weydiiyo ee ah sababta aysan Soomaalidu u helin xogaha sirdoon ayuu Kaboole ku tilmaamay in aysan dhici karto inaysan haysan barnaamijyada kombiyuutar ee ay isticmaalaan sirdoonnada “taasoo saamayn ku yeelan karta awoodda ay ku heli karaan xogta khataraha”.