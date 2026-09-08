8th September 2026 admin Category :
Xildhibaanada Aamina Elay ‘ ma aqoonsani Jubbland iyo hogaankooda
Somali MP Aamina Eelay:— Tunç Demirtaş (@tuncdemirtas) September 8, 2026
“I don’t recognize Ahmed Madobe. He is the one causing problems in South West, Somalia. But I kiss the Turkish flag; I also have a Turkish flag in my home.”
Thank you, Hon. Aamina Eelay, for these heartfelt words.
Türkiye and Somalia are more than… pic.twitter.com/QhF1BTda13
Villa Somalia iyo Turkey and Hassan Sheikh Mohamud waxa yidhi waxan ku faanayna dad badan afka Turkish ku hadla la macamila ayaa jira wana dhalinyaro Somali ah 👀👇 pic.twitter.com/asYV92WF3g— Nabil ali (@MediaWararka) September 7, 2026