Xildhibaan Maxamed Caana-Nuug ayaa digniin adag u diray Madaxweyne Xasan Sheekh.
“MW Xasanoow xaaladdu waxay joogtaa meeshii aad maalintaas ka digaysay. Diyaaradihii maanta kasoo kala kacay JL iyo PL ee aad hawada ka celisay waxay ahayd isku day dil oo bareer ah.
Waxayna markhaati u tahay sida aad uga fogtahay in la gaaro heshiis nabadeed. Waxaa kaloo arrintaas sii caddeeyay ganaaxa sharci darrada ah oo Xildhibaannada looga mamnuucay kal fadhiyada inkastoo Baarlamaankuba xirmay oo aad khasab uga shaqaysiinaysid si ay kuugu sameeyaan codayn khilaafsan sharciga si aad ula shir timaadid Dastuur aad kaligaa leedahay.
MWne waxaan ku xasuusinayaa in wakhtigaagii ay ka hartay maalmo tirsan inaad Villada sii joogtid adigoon sharciyad haysanna aysan ka duwanayn in aad Muqdisho guri ka deggen tahay.
Jidka aad haysid waa la yaqaan meesha uu ku dhammaanayo, haddaad adigu riyoonaysidna annagu waa soo jeednaa.
Si katoo aad ciidamo isugu hallaynaysid marka runta la gaaro ma noqon doonaan kuwo ku difaaca.
MW kolley kursiga wakhtigiisii waa kaa dhammaaday ee hadda waxaad shidanaysana lafahaaga iyo karaamadaada, waxaad dibindaabyaynaysaa in waddanku ka baxo culaysyada midnimo, amni, dhaqaale, iyo siyaasadeed. Waxaa taariikhda kuu galaysa inaad noqotid Madaxweynihii ugu xumaa ee Soomaray Soomaaliya tan iyo xornimada la qaatay.
Waxaa buugga kuugu qoran Madaxweynihii biliqaystay hantidii qaranka, kii qabyaaladda kor u qaaday, kii siyaasadda debedda ku fashilmay oo bisad iyo jiir bac kuwada qaatay, kii waddanka kala jaray, kii ciidamo Soomaaliyeed isu adeegsaday, kii cadowgiisa koowaad ka dhigtay Soomaalida dhexdeeda.
Intaas oo dhibaato ah iyo kuwo aanan halkaan kusoo koobi karin waxaa lagu dawayn karaa in caqligu kuusoo noqdo, wixii aad hanti qaadan kartay waad qaadatay oo waxa aad urursatay ma dhammayn kartid inta cumrigaaga kaaga hartay, cimrina waad joogtaa, kursiga labo jeer baad heshay xaggee u socotaa, weli mushahaar joogto ah oo Madaxweyne waa laguu qorayaa oo gaajoon maysid. Nolosha fillada nolol ka danbaysa ayaa jirta.
Abuuris iyo waano abuuris baa horraysay, ninbaa laga sheegay hooyaday baan aqaanaayoo weligaeed meel biyo leh kuma dhalin. MWne anigu waan ku garanayaa laakiin u malayn maayo inaad tan ka faa,iidaysid.
Waxa aad burburineyso oo aad dab ku qabaneysid waa kursiga aad hada ku fadhido weli Soomaali waxay kuu taqaana inaad madaxweynetahay, laakiin maalma dhow oo aan dheereen waxaad noqon doontaa madaxweynihii hore, waxaadna ku xusnaan doontaa samaan iyo xumaan midka aad katagto.
Dastuurka Soomaaliya waa midkii adiga shalay laguugu doortay kan hada aad sameysaneyso wuxuu lamid yahay buug adiga aad qortay”.