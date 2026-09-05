Suuban Diiriye ” Waxa loogu talo galay in nala dilo”

5th September 2026  admin  Category :

Madaxweynihii Jubbaland Suuban Diiriye ee uu samaystay Xasan Culusow ayaa ka mid ahaa dadkii ka bad baaday shiqoolkii uu u dili lahaa Taliyihii hore ee ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Jeneral Shub oo ka hor yimid in Qof ka soo jeeda Hawiye

laga dhigo madaxweyne k xigeenka Koonfur galbeed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA

*