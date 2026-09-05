5th September 2026 admin Category :
Madaxweynihii Jubbaland Suuban Diiriye ee uu samaystay Xasan Culusow ayaa ka mid ahaa dadkii ka bad baaday shiqoolkii uu u dili lahaa Taliyihii hore ee ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Jeneral Shub oo ka hor yimid in Qof ka soo jeeda Hawiye
laga dhigo madaxweyne k xigeenka Koonfur galbeed
"Xasan Shekh,Xamse,Mahad Salaad iyo Madaxaa nafuran inay na dilaan ayay rabeen oo ay gantaalka noogu dufteen lakiin ilahay kama dhigin"….— MUFASA (@MUFASAllcv) September 5, 2026
Suuban Dirir oo ku dhaawacantay gurigii Taliye Shub ee la duqeeyay. pic.twitter.com/6VZL6QYs8E