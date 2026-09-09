Soomaalidii Turkigu duqeeyey oo Kenya loo qaaday

9th September 2026  admin  Category :

Suuban Maha Dirir, waa Hooyo Soomaaliyeed oo ka mid ahayd, Soomaalidii uu Turkigu ku duqeeyey, isaga oo garab siinaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed

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