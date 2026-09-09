9th September 2026 admin Category :
Suuban Maha Dirir, waa Hooyo Soomaaliyeed oo ka mid ahayd, Soomaalidii uu Turkigu ku duqeeyey, isaga oo garab siinaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed
This is Suuban Maha Dirir, a Somali woman injured in the Turkish airstrike in Doolow, Gedo region, Somalia, on Thursday, 3 September.— Abdalle Ahmed Mumin (@Cabdalleaxmed) September 9, 2026
She was airlifted to Nairobi, Kenya, yesterday for medical treatment.
Suuban was struck by shrapnel from the Turkish drone strike, which hit… pic.twitter.com/nydJKrQy15