Doorashadii lagu doortay guddoomiyaha baarlamaanka waxeey ina tustay in Farmaajo iyo kooxdiisa ay u baahan yihiin ineey la yimaadaan qorshe ay kaga adkaan karaan kooxda Ahla Sheekh iyo Damun Jadiid. Waxaa Farmaajo iyo kooxdiisa doorashada guddoomiyha baarlamaanka ay u soo sharaxeyn Xasan Cabdi nuur, balse dhinaca Ahla Sheekh iyo Damun Jadiid waxeey keeneen Aadan Madoobe, Saransoor, Ca/laahi Black, Saadiq Ca/laahi iyo Ca/rashiid Xidig.

Haddii Farmaajo kelligiis uu teendhada tago, waxaa isugu tegidoona shakhsiyaadka ay ka midka yihiin Siciid Deni, Xasan Shiikh, Shiikh Shariif, Ca/raxmaan Cabdishakuur, Xasan Cali Kheeyre, Daahir Geele iyo inta kale ee musharixiinta ah ee ka kalla socda Ahla Sheekh iyo Damun Jadiid, marka taas waxeey noqoneeysaa in Farmaajo kelligiisa la isku celliyo loogana adkaado sidii musharixiinta baarlmaanka ay ku sameeyeen Xasan Ca/nuur.

Hadaba, Farmaajo iyo kooxdiisa waxaad moodaa ineey sahashadeen doorashadda baarlamaanka, ayna isa siiyeen guusha. Hadaba, Farmaajo sidee ayuu uga ku geelleeysan karaa musharixiinta Ahla Sheekh iyo Damun Jadiid?

Midda koowaad, waa in uu soo sharaxaa illaa tobbon qof oo ka kalla socda beelaha kalla duwan, shakhsiyaadkaasna waa in ay noqdaan kuwo firfircoon oo gallaangal ku sameeyn kara beelaha ay ka soo jeeddaan. Mid kasta waxa uu soo hello aakhirka waxaa la isugu shubbi doonaa Farmaajo.

Midda labbaad, maaddaama xubnaha baarlamaanka ay jeebka wax ka maqlaan waa in kor loo qaadaa lacagta miisaaniyadda ee loogu tallagalay doorashadda si loo hello codadka ugu badan.

Tan seddexaad, waa in deegaan deegaan loola kulmaa xubnaha baarlamaanka, iyada oo loo ballan qaadayo haddii doorashada lagu guulleeysto in laga fullinayo mashaariic deeggaanada ay ka soo jeedaan. Ballan qaadyada noocaas ah waxeey keeni karaan in xildhibaano badan ay codkooda ku bixiyaan meesha ay is leeyihiin deegaankiina ayaa ka faa’iidaya.

Waxaa dhab ah in haddii qodobadaas la sameeyo ay dhici karto in Ahla Sheekh iyo Damun Jadiid looga guulleeysto doorashada madaxtinnimadda dalka. Waxaan la soconaa in aysan sumcad fiican aysan laheeyn labba kooxood ee Ahala Sheekh iyo Damun Jadiid. Haddii ay xafiiska qabtaan, waxaa dhici doonta in mushaarka shaqaalaha jeebka lagu shubto, Gabrayaal badan ay iska soo buuxiyaan madaxtooyada, iyo in siyaasadda dalka oo dhan ay noqoto mid NGOyada faraha loo gelliyo.