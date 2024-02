Sida uu u dhacay dilka Imaamkan Soomaaliga ah ee meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaal Ingiriiska

Imaam si weyn looga ixtiraami jiray magaalada Cardiff ee dalka Ingiriiska ayaa lagusoo warramayaa in lagu dilay isla magaaladaasi, iyadoo qof loo xiray dilkiisa.

Waxa uu ahaa samafale iyadoo dadka deegaanka ay dilkiisa ku tilmaameen mid laga naxay.

Fu’aad Xasan Yaasiin, oo 64-jir ah, ayaa ahaa abbaha toddobo carruur ah, waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa tiir ka mid ah Xarunta Islaamka ee South Wales ee ku taalla nawaaxiga Butetown ee Cardiff.

Yaasiin ayaa dhintay subaxnimadii Axadda, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in weerar halis ah lagu qaaday xilli uu masaajidka kasoo baxay.

Weerarka ayaa la sheegay in uu ka dhacay xaafadda Belmont Walk qiyaasta 9-kii subaxnimo ee axaddii.

Masjid

Nin 38 jir ah oo lagu tuhmay in uu ka dambeeyay dilka imaamka ayaa la xiray, sida uu sheegay Booliska South Wales.

Siciid Ibraahim oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Cardiff ayaa BBC-da uga warramay sida ay wax u dheceen iyo waxa laga ogyahay imaamka la dilay.

“Imaamku waxa uu in badan tujinayay masaajidkan, waxa uu ahaa nin si weyn looga garanayo deegaanka, waxa uu kamid ahaa jaaliyadda iyadoo uu caan ku ahaa isku heynta iyo ka shaqeynta arrimaha Soomaalida”, ayuu yiri.

Waxa uu sheegay in weli aan la xaqiijin sida uu weerarku dhacay balse inta la ogyahay uu shaqsiga wax dilay imaamka ku weeraray gurigiisa.

“Si rasmi ah looma xaqiijin karo sida ay wax u dheceen, laakiin inta la ogyahay ninka dilka geystay waxa uu soo daba galay imaamka kadibna gurigiisa yuu ku gaaracay sidaas ayuuna ku dhacay dilka welina booliska ayaa baaraya”, ayuu sii raaciyay xildhibaan Siciid Ibraahim.

Dilka Imaamka Cardiff

Xildhibaan Cali Axmed, oo muddo shan sano ah wakiilka uga ahaa magaalada Butetown, haddana kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada gaar ahaan xaafadda xaafadda Cathays ee magaalada, ayaa sheegay in bulshada oo wadajir ah ay ka baroor diiqayaan geerida sheekh Yaasiin Faarax.

“Waan garanayay isaga, waa wax laga xumaado in tani ay xanuun iyo murugo ku tahay bulshada xaafadda, halkaas oo qof kasta oo deggen ay is yaqaaneen,” ayuu yiri.

“Butetown, haddii aad tahay madow, caddaan, iyo midab kastaba, wax kasta oo aad tahay, qof kastaa waa ay is yaqaaneen. Dhammaantood way naxeen, way rumaysan waayeen waxa dhacay.”

Waxa uu ku tilmaamay Sheekh Yaasiin, oo asalkiisu Soomaali yahay, isla markaana lahaa toddobo carruur ah, inuu ahaa “shaqsi aad u wanaagsan, akhlaaq badan, waxtar leh, Muslim ah oo daacad ah”.

“Subax kasta wuu tagi jiray masaajidka oo albaabka ayuu furi jiray, wax waliba oo masaajidka la xiriira ayuu hubin jiray sida kuleylisada, mararka qaarkood 6 subaxnimo, 5 subaxnimo, 4:30 subaxnimo ayuu tegi jiray.

“Waxa uu caan ku ahaa aadaanka salaadda ee maalin kasta, masaajidka ayuu ku dadaali jiray waliba marka ay noqoto xagga cimilada oo uu biyaha iyo kulaylkaba xil gaar ah iska saari jiray, si aysan dadka ugu dhibtoon weysada salaadda kahor”, ayuu yiri Cali Axmed.

Waxa uu sheegay in xilliyada Ramadaanka uu caawin jiray dadka danta yar iyo dadka aan waqtiga badan u helin diyaarinta afurka, waxana ay dhammaan mas’uuliyiintu sheegeen in uu yahay tiir muhiim ah oo masaajidka iyo xaafadaba ka baxay.

Marka laga soo tago ammaanta loo hayo Imaam Yaasiin, waxa ay weli ka socotaa tacsidiisa masaajidkii uu ka ahaa imaamka isagoo lagu daabacay qoraallo ay kamid yihiin “Xaqiiqdii waxaan leenahay Allaah isagana waan u laaban doonnaa.”