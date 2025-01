Sheekada Odayaal ‘hooyadood oo 90 jir ah ku dilay’ Togdheer ee haddana aasay

Tuulada Habeedley ee gobolka Togdheer ee Jamhuuriyadda Iskeed ugu dhawaaqday madax-bannaanida ee Somaliland ayaa waxaa ka dhacday dhacdo naxdin leh. laba nin oo walaalo ah ayaa lagu eedeeyay inay dileen hooyadood.

Dhacdada ayaa waxa markii ugu horreysay la soo weriyay December 23, 2024, ka dib markii la sheegay in Aamina Yuusuf Ismaaciil ay nafta dhaafiyeen hooyadood.

Labada nin ee walaalaha ah, oo hadda udub dhexaad u ah masiibadan, ayaa la sheegay inay maleegayeen shirqool lagu soo afjarayo nolosha hooyadood. Kadib markii ay sameeyeen wax aan la malayn karin, waxaa la sheegay in ay aaseen Aamina ayagoo rajeynayey inay qariyaan sirtoodii mugdiga ahayd, oo runtu aanay weligeed soo bixin.

Booliska ayaa bilaabay baaritaan si ay cadaalad ugu raadiyaan Aamina, waxayna booliiska deegaanka bilaabay baaritaan dhab ah Iyagoo ka duulaya dareen xilkasnimo iyo culayska murugada wadareed ee bulshadu leedahay, waxay markiiba xidheen labada wiil ee tuhmaneyaasha, kuwaas oo hadda wajahaya eedaymo la xidhiidha falkan foosha xun.



Ciidanka Ammaanka ee Gobolka Togdheer ayaa sheegay in ay maxkamad ku taalla Magaalada Burco u gudbiyeen kiiska labada nin ee walaalaha ah ee ku eedaysan in ay dil u geysteen hooyadood marxuumad Aamina Yuusuf Ismaaciil, oo sagaashan jir ahayd.

Dilka Marxuumadan ayaa ka dhacay deegaanka Habeedley, oo ka tirsan Degmada Riyo Xidho ee Gobolka Togdheer oo qiyaastiina 130 Kiilomitir dhinaca Koonfur Bari kaga beegan Magaalada Burco

Qoraalka sawirka,Taliyaha qaybta Booliska ee Gobolka Togdheer Gaashaanle sare Cali Maxamed Faarax.

Taliyaha qaybta Booliska ee Gobolka Togdheer Gaashaanle sare Cali Maxamed Faarax, ayaa u sheegay BBC-da in Ciidanka Ammaanka ee Gobolka Togdheer ay gacanta ku soo dhigeen labada nin.

“Waxaan gacanta ku soo dhignay laba nin oo walaalo ah oo ku eedaysan dilka hooyadood, oo dabayaaqadii bishii hore ka dhacay deegaanka Habeedley ee Gobolka Togdheer, waxaana kiiskoodu u gudbinay Maxkamadda” ayuu yiri taliyaha.

Kornayl Cali Maxamed oo sharaxaya sida uu dilka u dhacay ayaa sidoo kale yiri “Dilkan waxa uu ka dhacay tuulada la yiraahdo Habeedlay ee Gobolka Togdheer, haweenay ayaa halkaas lagu dilay, ciidanka Booliska ayaa tegay, waxaana loo soo qabtay laba wiil oo ay haweenaydu dhashay, oo kiiskan ku eedaysan.”

Taliyaha qaybta Booliska ee Gobolka Togdheer Gaashaanle sare Cali Maxamed Faarax, waxa uu sheegay in dilka haweenaydan loo adeegsaday toorrey, “Dilka haweenaydan waxa loo adeegsaday Tooray, oo dumarkii arkay waxa ay noo sheegeen in toddoba meelood oo jirkeeda ka mid ah lagaga dhuftay tooraydan. Boolis ahaan waxaanu aamisanahay dilka in ay geysteen labadaas nin,” ayuu yidhi Taliyuhu.

Waxa kale oo uu intaas raaciyey in baadhitaan ay kiiskan ku sameeyeen, isla markaana qoraallo ay ka qoreen labada nin ee walaalaha ah ee ku eedaysan dilka hooyadood, waxaanu xusay in ay Maxkamadda ay u gudbiyeen kiiskan, si ay u dhegeysto “Baadhitaankii aanu samaynay iyo xogta aanu hayno waxa aanu la wadaagi doonnaa Xeer ilaalinta iyo Maxkamadda, halkaas ayaa la geynayaa oo markhaatiyada laga dhegeysan doonaa.”

Taliyuhu waxa uu intaasi raaciyey in Marxuumadda markii ay ‘dileen labada nin’ ee ay dhashay ay iyagu gacantooda ku aaseen.

Dhinaca kale Cabdilaahi Maxamed Aadan, oo Marxuumadu eeddo u ahayd, oo la hadlay BBC-da, ayaa sheegay in qoys ahaan dhacdadani ku noqotay mid naxdin leh, oo lama filaan ah “Arrintan waxa ay nagu noqotay mid argagax leh, oo aan qoys ahaan ka naxnay. ilaa imika labada Wiil ee ay dhashay ayaa ku eedaysan falkan mana garanayno sabab ay hooyadood u dileen.”

Cabdilaahi Maxamed oo aan weydiinay in uu jirto khilaaf qoyska ah oo ay ogaayeen inuu dilkan sababay, waxa uu sheegay in aanay jirin wax dhibaato ah oo ay ogaayeen iyo hanti ay hayseen qoysku oo ay hooyadood u dili karaan.

Cabdilaahi Maxamed Aadan, oo aan weydiinay sida lagu ogaaday in ay Wiilasheedu dilka hooyadood geysteen ayaa yidhi “Waxa lagu ogaaday iyaga ayaa la joogay guriga, oo markii dambena dadka tuulada u sheegay in ay hooyadood geeriyootay, oo lala aaso, balse dumarkii Maydka maydhayey ayaa arkay midiyaha ku yaala jidhkeeda, markaa ayaa shakigu yimid, madaama uusan wax xanuun ah jirin oo iyada oo caafimaad qabta dadka jaarka lahaa ay sheegeen in la waayey”.

Labada wiil ee ay dhashay marxuumadu ee ku eedaysan dilkeeda, ayaa la sheegay in da’adoodu ku jirto Toddobaatameeyada mid ahaan oo ka weyn ah, halka yar oo ah midka loo badinayo inuu dilkan geystay uu ku jiro da’da lixdameeyada, sida uu Cabdilaahi Maxamed u sheegay BBC-da. Labada nin ayaan lagu ogayn xanuun maskaxeed, ayadoo dhimirkooda uu taam yahay sida uu BBC u sheegay Cabdillaahi Maxamed Aadan.