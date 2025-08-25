25th August 2025 admin Category :
Shanta suxufi ee ku dhintay duqaynta Israa’iil iyo warbaahinada caalamiga ah ee ay ka tirsanaayeen
Saacad ka hor
BBC-da ayaa xaqiijisay dhowr muuqaal oo muujinaya laba duqaymo oo ay Israa’iil ku qaadday cisbitaalka Naasir ee Khan Yunis, ee koonfurta Gaza, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan shan wariye.
Kooxda hubinta ee BBC-da ayaa sheegay in mid ka mid ah muuqaalladan oo si toos ah looga duubay TV-ga Al-Ghad, ay muujinayeen shaqaale gurmad ah oo u gurmanaya dadkii ku waxyeeloobay duqeyntii ugu horreysay ee ka dhacday agagaarka dabaqa sare ee Isbitaalka Naasir, halka saxafiyiin badan ay gadaal ka duubeen muuqaalka.
Fiidiyowga ayaa muujinaya saxafiyiinta taagan si ay u daawadaan Khan Yunis, wax yar ka hor inta aysan duqeyn kale oo cirka ah ay si toos ah ugu dhicin shaqaalaha gurmadka iyo saxafiyiinta. Ugu yaraan hal mayd ayaa la arkaa ka dib mashaqadu marka ay dhacday.
Muuqaal kale, oo laga soo qaaday jaranjarada, ayaa muujinaya waxyeelada. Muuqaalkaas, dhowr mayd ayaa la arkayaa kuwaas oo yaalla jaranjarooyinka, halka shaqaalaha gurmadka ay la tacaalayaan dhibaatadii ka dhalatay weerarka.
Xafiiska warbaahinta dowladda ee Gaza ayaa cadeeyay in afar wariye ay ahaayeen sawir qaadayaal u kala shaqeynayay wakaalada wararka ee Reuters iyo Aljazeera, marka laga soo tago wariye Moaz Abu Taha oo shabkada Mareykanka ee NBC ay beenisay in uu u shaqeynayay.
Sidoo kale waxaa la dilay Wariye Mariam Abu Daqqa oo u shaqeyneysay Warbaahino badan oo caalami ah oo ay ka mid yihiin Independent Arabia iyo Associated Press. Warqadda ay baahiyeen waxay muujisay sida ay uga naxsan yihiin dilka wariyahooda 33-jirka ah.
Wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta ee WAFA, ayaa sheegtay in weriyaha shanaad uu ahaa Axmed Abuu Casiis, oo ah wakiilka shabakadda Quds Feed ee Falastiin.
Milateriga Israa’iil ayaa ku dhawaaqay in ay duqeyn cirka ah ka fuliyeen isbitaalka Naasir ee ku yaalla Khan Yunis, Gaza, iyagoo intaa ku daray in ay sameyn doonaan “baaritaan horudhac ah” duqeynta kaddib.
War saxaafadeedka ciidanka ayaa lagu yiri: “Maanta ayay ciidamada IDF weerar cirka ah ka fuliyeen nawaaxiga isbitaalka Naasir ee Khan Yuunis. Taliyaha guud ee ciidamada ayaa amar ku bixiyay in baaritaan horudhac ah lagu sameeyo sida ugu dhaqsiyaha badan.”
Ciidanku waxa ay intaa ku dareen in ay ka xun yihiin dhibaato kasta oo loo geysto shakhsiyaad aan lug ku lahayn, isla markaana aan la bartilmaameedsanin saxafiyiinta.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa xaqiijisay geerida mid ka mid ah saxafiyiinteeda, sawir qaade Hossam El-Masry, iyo dhaawaca sawir qaade Hatem Khaled, iyagoo muujiyay sida ay uga naxeen.
Afhayeen u hadlay Telefishinka Aljazeera ee dalka Qatar ayaa sidoo kale xaqiijiyay dhimashada mid ka mid ah sawirqaadayaasheeda, Mohammed Salama, oo ku dhintay weerarka. Tani waxay ka dhigeysaa tirada suxufiyiinta Falastiin ee lagu dilay dagaalka Gaza 244 tan iyo markii uu dagaalka qarxay 2023, sida uu sheegay xafiiska warbaahinta dowladda ee Gaza.
Dhanka kale, Ururka Caalamiga ah ee Saxafiyiinta ayaa sheegay in ugu yaraan 212 Suxufi iyo Shaqaale Warbaahineed la dilay intii uu socday iska horimaadka militari ee Xamaas iyo Israel ku dhexmaraya Marinka Gaza.
Ururka caalamiga ah ee saxafiyiinta ayaa ku biiray ururka saxafiyiinta falastiiniyiinta si ay u cambaareeyaan dilalka iyo weerarada joogtada ah ee ka dhanka ah saxafiyiinta iyagoo ku baaqay in baaritaan deg deg ah lagu sameeyo geeridooda.