Saxafiyada TV oo caan ah iyo 11 qof oo kale oo daldalaad lagu xukumay dalka Masar kadib arrin lagu eedeyay
7th September 2026 admin Category :
Saxafiyada TV oo caan ah iyo 11 qof oo kale oo daldalaad lagu xukumay dalka Masar kadib arrin lagu eedeyay
Wariye caan ah oo u dhalatay dalka Masar, Sarah Khalifa, iyo 11 qof oo kale ayaa lagu xukumay dil toogasho ah iyadoo loo adeegsanayo daldalaad ka dib markii lagu helay dambiyo la xiriira daroogada.
Sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday wargeyska l-Ahram ee dalka Masar, waxay ka tirsanaayeen koox dambiilayaal ah oo soo gelin jiray dalka agabka ceeriin ee loo isticmaalo soo-saarista daroogada, iyagoo qorsheynayay inay iibiyaan.
Saraakiishu waxay sheegeen in kooxda laga helay hub iyo rasaas sharci-darro ah.
Sara Khalifa, oo 39 jir ah, ayaa si weyn loogu yaqaannay barnaamijkeeda telefishinka ee “Mission Impossible,” kaas oo ka hadli jiray arrimaha dambiyada. Waxay beenisay eedeymaha loo soo jeediyay.
Sagaal qof oo kale oo kiiskan ku lug lahaa ayaa lagu xukumay xabsi daa’in, halka toddobo qof oo kalena lagu waayay wax dambi ah, ka dibna la sii daayay.
Qareenka Sara Khalifa ayaa sheegay inay racfaan ka qaadan doonto xukunka dilka ah.
Go’aanka ayaa markii ugu horreysay lagu dhawaaqay bishii hore, balse sida uu dhigayo sharciga Masar, xukunka dilka ah wuxuu u baahan yahay inuu ansixiyo Muftiga Weyn ee Masar si loo fuliyo. Taasi waa sababta maxkamaddu ay u shaacisay xaqiijinta kama dambaysta ah ee xukunkaas bil kadib.
Intii ay socotay dacwadu, maxkamadda waxaa loo sheegay in mas’uuliyiintu ay gacanta ku dhigeen in ka badan 750 kiilo-garaam oo daroogo ah iyo agab cayriin oo loo soo dhoofiyay soo-saaridda daroogadaas.
Wargeyska Al-Ahram ayaa sheegaya in 20 markhaati ay caddeymahooda u gudbiyeen dhinaca dacwad-oogaha. Intaas waxaa dheer, waxaa jiray caddeymo dhanka elektaroonigga ah, kuwaas oo ay ku jiraan wada-hadallo iyo muuqaallo.
Sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska dowladda ee Akhbar Al-Youm, Sara Khalifa ayaa bishii Sebtembar ee sannadkii hore maxkamadda u sheegtay inaysan waligeed arkin daroogo ilaa laga qaaday sawir iyada oo la jirta daroogada xafiisyada Hay’adda La-dagaallanka Daroogada.
Sida ay sheegtay warbixintii Amnesty International ee sannadkii 2025-kii, dalka Masar waxaa sannadkaas lagu riday 492 xukun oo dil ah, kuwaas oo 23 ka mid ah la fuliyay.
Amnesty waxay sheegtay in eedaysanayaasha lagu helay dambiyo la xiriira ka ganacsiga daroogada iyo kufsiga, balse kuwani ma ahan dambiyo ay tahay in lagu xaddido xukunka dilka marka la eego sharciga iyo heerarka caalamiga ah, maadaama aysan dambiyadani ku jirin “dil ula kac ah.”
Baro wax badan
MasarGanacsiga mukh