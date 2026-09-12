Sacuudiga oo xiray dhuumaha shidaalka ee muhiimka ah ka dib markii weerar diyaaradeed oo aan duuliye lahayn lagusoo qaaday
12th September 2026 admin Category :
Sacuudiga oo xiray dhuumaha shidaalka ee muhiimka ah ka dib markii weerar diyaaradeed oo aan duuliye lahayn lagusoo qaaday
Sacuudi Carabiya ayaa xirtay dhuun shidaal oo muhiim ah ka dib markii ay weerar ku qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo laga soo riday Ciraaq, iyadoo colaadda Bariga Dhexe ay sii ballaaranayso.
Ciraaq ayaa sheegtay inay shaqada ka eriday taliye ciidan waxayna bilowday baaritaan ka dib markii ay qiratay in weerarkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu qaaday dhuun shidaal oo ku taal Bariga-Galbeed ee dalka deriskeeda ah uu ka soo bilowday mid ka mid ah gobolladeeda xuduudda la leh Iiraan. Sacuudi Carabiya ayaa hore ugu eedaysay maleeshiyada ay taageerto Iiraan ee Ciraaq inay bartilmaameedsadeen xarumaheeda saliidda.
Dhuumaha saliidda ee dhererkoodu yahay 1,200 oo kiiloomitir ayaa ka caawiyay Sacuudi Carabiya — oo ah dalka ugu weyn caalamka ee dhoofiya saliidda cayriin — inay ka wareegto marinka Hormuz.
Dhacdadani waxay ku soo beegantay xilli ay kooxda Xuutiyiinta ee ay taageerto Iiraan ay horumar weyn ka sameynayaan gudaha Yemen, taas oo cadaadis dheeraad ah saaraysa waddooyinka caalamiga ah ee lagu daabulo saliidda, iyadoo xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraanna ay hadda gashay bisheedii toddobaad.
Jimcihii, ciidamada dowladda Yemen ee ay taageerto Sacuudiga ayaa sheegay inay weerareen dagaalyahannada Xuutiyiinta ee ku sugan magaalada xeebta ah ee istiraatiijiga ah ee Mokha, taas oo timid maalin kadib markii Xuutiyiintu ay la wareegeen gacan ku haynta dhammaan xeebta Badda Cas.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in Sacuudigu uu go’aansaday inaysan tallaabo aargoosi ah qaadin xilligan, kadib baaq uga yimid Ra’iisul Wasaaraha Ciraaq.
Waxay sheegtay in boqortooyadu ay “taageeri doonto dadaallada xukuumadda Ciraaq” ee ku aaddan “ka hortagga weerarrada” laga soo qaado dalkaasi ee lala beegsanayo waddamada deriska la ah.
“Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay xaqiijineysaa inay xaq u leedahay inay qaaddo dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si ay u ilaaliso madax-bannaanideeda iyo amnigeeda, una ilaaliso xarumaheeda, una hubiso badbaadada muwaadiniinteeda iyo dadka deggan,” ayaa lagu shegay bayaanka.