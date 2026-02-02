2nd February 2026 admin Category :
Jalaataddii ay gadayeen oo ay qiimaheeda ku dareen 10 Yen muddo 25 sano ah ayeey raali gelin ka bixiyeen
Shirkadda Jabaaniiska ah ee samaysa Jalaatada ee lagu magcaabo Akagi Nyugyo ayaa 25 sano markii ugu horaysay ku siyaadisay qiimaha jalaatada 10 Yen, halkii uu ka ahaa 60 ayeey 70 ka dhigeen. Madaxdii shirkadda oo dhan ayaa raali gelin ka bixiyey uu ugu madaxii ugu sareeyey shirkadda . Ganacsatada Soomaalida, gaar ahan kuwooda magaca diinta ku qaraabta, oo u badan ganacsiga, maalin walba Bariis iyo dawo dhacday oo ay horay ogaayeen ayeey qiimaha sii siyaadiyaan
Japanese ice cream maker Akagi Nyugyo aired a one-minute ad apologizing for raising its famous ice pops’ price from 60 to 70 yen the first increase in 25 years.— Massimo (@Rainmaker1973) January 31, 2026
There were no actors, the video featured the chairman and company officerspic.twitter.com/KQM86Vu77n