Puntland oo sheegtay in goobihi ay Daacish ka qabsatay kala kulantay ‘wax lama filaan ah’

Maamulka Puntland ayaa shaaciyay in daacish laga saaray boqolkiiba 60 goobihi ay ka haysteen dhulka buuraleyda.

Ka dib muddo maalmo ah oo dagaalo qaraar ay ka socdeen Buuleyda ayaa waxaa saraakisha Puntland sheegeen in gacanta lagu dhigay goobo muhiim ah oo ay Daacish ku sugnaayeen.

Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Ceydiid Dirir oo BBC la hadlay ayaa xusay in dhul badan ay gacanta ku dhigeen ciidamada Puntland.

Boqolkiiba 40 oo kali ah ayuu sheegay in ay kaga harsan yihiin buuraleyda.

“Wax aad u tira yar ayaa haray oo la filayo labad usbuuc ee soo socda” ayuu yiri Mr Ceydiid.

Waxa uu sheegay in wali ay jiraan goobo haray oo ay Daacish ku xoogan yihiin halkaasi oo ay filayaan in dagaal adag u ka dhici karo.

“Meesha hadda la filayo waxaa weeyaan Deelaaf oo ah meesha xoog loogu tuhmayo haddii uu jiro dhul adag. hadduu uusan jirin waxay noqonaysaa in maalmo looga taqaluso,” ayuu BBC da u sheegay wasiirka warfaafinta

Saraakiisha Puntland ayaa waxaa maalmihii u dambeeyay ay faafinayeen sawiro ay sheegeen in ay yihiin goobo ay la wareegeen oo Daacish laga qabsaday.

Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Ceydiid dirir ayaa sheegay in ay Daacisha ka qabsadeen dhul muhiim oo uu ka mid yahay dugsigii ugu waynaa ee tababarka lagu siin jiray ciidmaada Daacish.

“Deegaankaasi wuxuu ka tirsan yahay Balli-dhidin waa dhul buuro ah sida aad aragteen ay togog ka so jeexma oo ka soo daadaga buuraha”.

Ceydiid ayaa xusay in ay jiraan godod badan oo ku yaalla goobaha laga qabsaday Daacish maalmihii u dambeeyay.

“Waxaa ka mid ah goobaha la qabsaday Dib-qalooc, Ceel-ileed, Haadi-xanaan, Al-dacwah, waxaana ku jiray dugsigii tababarka oo dadka oo dhan ku tababaran jireen” ayuu intaa ku daray.

Maxaa loogu tagay godadka?

Sawirro la sheegay in laga soo qaaday furimaha dagaalka ee ciidamadu ku sugan yihiin oo baraha bulshada ee telefishinka Puntland la soo dhigay ayaa laga arkayey diyaarado nooca aan duuliyaha lahayn oo xajmi ahaanna aan wayneeyn, kana mid ah waxyaabo ay ciidamadu soo bandhigeen.

Godadka ayay saraakiishu sheegeen in ay ahaayeen kuwa aad u waawayn islamarkana si wanaagsan looga shaqeeyeeyay.

Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Ceydiid Dirir ayaa sheegay in ay lama filaan ku noqotay in Daacish ay qodeen godda intaa dhan oo sida uu sheegay qaarkood ahayaeen dabaqyo is dul-saaran.

“Runtii lama filaan ayay ahayd waayo god yar oo la yaqaano oo xaraar daanyeer ahayd in la sii qodo oo saddex dabaq laga dhigo oo doonyo raashiin ah lagu keydiyo oo qasaalado la dhigto oo biyihii iyo shaawaradii lagu sameysto gudaheeda oo qasaaladihii dharka lagu dhaqanayay gudaheeda la dhigto oo daro-niskii la dhigto iyo qaraxyadii gudhaeeda lagu keydsado waxay ahayd wax la yaab leh oo anan la filayn”

Dagaalka fari kama qodna

Inkastoo ay Puntland sheegtya in dagaalka ay guulo ka gaartay ayaa waxa ay hadana khubarada ka digayaan wali halista Daacish.

Qaar ka mid ah khubarada ayaa qaba in guulahani ay wali yihin hordhac islamarkana ay daacish wali xooggan yihiin.

Janaraal Cabdi Xasan Xuseen, oo Puntland ka soo qabtay xilalka taliyaha booliska iyo sirdoonka ayaa qaba in aysan fari ka qodneyn dagaalka ka dhanka ah Daacish.

“Dagaalka fari kama qodna aniga qiyaasteyda waa dheeraan doonaa waqti buu qaadan doonaa alle ayuu gacantiisa ku jiraa laakiin anaga saadaasha ana sameyn kartno in uusan dagaalku wali dhaweyn,” ayuu yiri Janaraal Cabdi Xasan.

Waxa uu farta ku fiiqay in goobaha ay ciidamada Puntland gacanta ku dhigeen ay yihiin goobo kooban islamarkana ay Daacish difaacyo kale ku leeyihiin dhulka Buuraleyda.

“Waxay u badan tahay meelaha ciidanku qabteen saadad, meelo raashiin lagu aasto qalab ay lahaayeen, runtiina buurtaasi baaxadda leh godadka ay ku leeyihiin waa wax aan la qiyaasi karin aad bay u badan yihiin” ayuu intaa ku daray.

Janaraal Cabdi Xasan Xuseen ayaa carabka ku dhuftay in sida uu qiyaasayo ay Daacish sameeyeen istaraatijiyad islamarkana uu dhici karo dagaal faraha la isula tagay.

“Anigu waxaan aaminsanahay shaqsiyan inuu aad u dheeraan doono ilaa faraha la isula tago-na uusan dagaalka uusan si dhab ah u bilaaban doonin” ayuu yiri Janaraal Cabdi Xasan.

Janaraal Cabdi Xasan Xuseen ayaa dhanka kale xusay in dagaanada laga saaray Daacish iyo guulaha la garay ay qeyb wayn ka ahaayeen dadka deegaanka.