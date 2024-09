Brook Hailu, oo ka mid ah la taliyaasha Ra”isulwasaarha Itoobiya Abiy Ahmed Ali, ayaa waraysi uu siiyey Telafishanka Qaranka ee dalkàs wuxu ku sheegay iinay Soomaaliya ay kala qaybinayaan oo maamulka Somaliland jecel yihin inay ku darsadàn Itoobiya, intaa ka dibna ay Puntlwnd ka daba Iman doonto. Wuxuu Kaloo shegay In sida Soomalida si la mid ah ay u gelaayan Sudaan iyo Eretria!

Breaking 🚨: Pro Ethiopian 🇪🇹government professor calls for “ Balkanizing Somalia” and annexing Puntland and Asseb into 🇪🇹 territory in interview aired on state media . pic.twitter.com/Q998NUNnH9