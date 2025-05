Filimada Hindida lama dilo atooraha ilaa uu laayo Laadariinta. In badan oo ka mid ah Dadka Hindiya, dalka Pakistaan waxay u haysteen Laadariin, sidaas awgeedna waa qaadan waayey markii Ciidankoodii ay Atooraha u haysteen laga adkaaday

Major General G.D. Bakshi echoing the emotions of every Indian! 🫡 pic.twitter.com/EDRRxmQ04T