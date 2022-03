Waxaa dhammaan Soomaalida midnimada Soomaaliya jecel iyo kuwa ka xun barakicinta lagula kacay Soomaalida ka soo jeedda Koonfur Galbeed laga codsanayaa in ay ka soo qaybgalaan muddaaharaad lagaga soo horjeedo horjoogaha Taliska Somaliland iyo hay’adda Heritage Foundation ee Maraykan ku martiqaadday. Fadlan, fidi oo asxaabtaa la wadaag.

Alert: 🚨 Somali Diaspora throughout the #US, Consisting of several Somali American organizations will be holding Peaceful Demonstration to rally Somali Communities everywhere 2 stand up for Unity & Territorial Integrity of #Somalia #DC #WashingtonDC #NoMore #HandsOffSomalia pic.twitter.com/YUvGFm2LaS