Muxuu ahaa ninkan reer Equatorial Guinea ee caalamku hadal hayo waxa uu xafiiskiisa ku dhex sameeyey

Madaxweyne ku xigeenka Guinea Teodoro Mangue, ayaa sheegay in qof kasta oo shaqaale ah oo lagu qabto isagoo galmo ku sameynaya xafiis shaqo uu muteysan doono ciqaab adag.

Arrintan waxay ku soo aadeysaa iyadoo oo ay baraha bulshada ku baaheen muuqaalo nin lagu magacabo Baltasar Ebang Engonga oo sida la sheegay xiriir la sameeyay dhowr haween oo la sheegay inay yihiin xaasaska dadka caan ah uu ku baahay baraha bulshada.

Baltasar Ebang Engonga waa madaxa hay’adda baarista dambiyada la xiriira maaliyadda qaranka, waxa ayna walaalo yihiin madaxwaynaha dalka.

Farriin uu Mangue ku baahiyay baraha bulshada gaar ahaan X ayaa lagu yiri “Waxay sii wadayaan shaqada ay ka joojinayaan dhammaan shaqaalaha ku dhaqma falalka anshax xumadda ah a ee wasaaradaha dalka”.

Mangue waxa uu intaa ku daray in Dawladdu ay ciqaabi doonto cid kasta oo lagu qabto falkan sababtoo ah “wuxuu ka soo horjeedaa” buu yiri sharciga shaqada ee Equatorial Guinea.

Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in Kaamirooyin lagu rakibay xarumaha kala duwan ee shirkadaha, wuxuuna uga digay shaqaalaha inay ka fogaadaan wax kasta oo ka hor imaanaya sharciga dalka.

“Anshaxa iyo ixtiraamka ayaa aasaas u ah maamulkayaga, mana ogolaanayno in dhaqanka mas’uuliyad-darrada ah uu wax u dhimo kalsoonida shacabka” ayuu yiri Teodoro Mangue.

“Mas’uuliyadda iyo karti-xirfadeedku waa inay noqdaan tiirarka shaqadayada shaqaale dawladeed.” ayuu intaa ku daray.

Xigashada Sawirka,Baltasar Engonga/Facebook

Madaxa cadaalada ee dalka Equitorial Guinea ayaa sheegay in ay run tahay in Baltasar Ebang Engonga uu taageero ka helay haweenka ka hor inta uusan sameyn muuqaalkan ku faafay baraha bulshada, balse laga saari karo maxkamadda dambiyada caafimaadka bulshada hadii lagu helo in uu qabo cudur la is qaadsiiyo.

Garsooraha ayaa intaa ku daray in tani ay tahay qorshe dowladeed oo lagu xaqiijinayo in qof kasta oo shaqaale ah uu u hoggaansamo sharciga, si sax ahna u guto shaqadiisa, isla markaana ixtiraamo saaxiibadiis.

Madaxweyne ku xigeenka Teodoro Mangue ayaa xaddiday xiriirka galmada ee u dhexeeya shaqaalaha wuxuuna ka codsaday shaqaalaha inay xoogga saaraan shaqada ay u yimaadeen inay qabtaan.

Waa kuma Baltasar Engonga?

Baltasar Ebang Engonga waxaa uu ka mid yahay madaxda xukuumadda Equatorial Guinea waana siyaasi. Da’diisa ayaa lagu sheegay inay tahay 54 jir.

Waxa uu ahaa madaxa Hay’adda Baaritaanka dambiyada la xiriira Maaliyadda ee Qaranka (ANIF).

1998-kii ayuu shaqada dowladda bilaabay markii loo magacaabay wasiirka waxbarashada.

Mr Engonga wuxuu ka shaqeeyaa wax ka qabashada dambiyada maaliyadeed sida lacagaha sida sharci darada ah loo kala gudbiyo.

Baltasar Ebang Engonga waa wiilka Baltasar Engonga Edjoo, oo ah madaxa bulshada dhaqaalaha iyo lacagta ee bartamaha Afrika (CEMAC). Waa xaas, wuxuuna leeyahay lix carruur ah.

Muqaalo dhawaan soo baxay ayaa lagu soo waramayaa in la arkayo Baltasar Ebang Engonga oo xafiiskiisa kula galmoonaya dumar kala duwan oo ay ku jiraan xaasaska mas’uuliyiin caanka ah.

Dumarka uu galmada la sameeyey ee uu fiidiyowyada ka duubay ayaa tiradooda lagu qiyaasay ilaa 400.

Muqaalada su’aalaha la iska weydiinayo ayaa la faafiyay ka dib markii Mr Engonga loo xiray eedeymo musuqmaasuq oo kala duwan, waxaa sidaasi sheegay telefishinka dowladda.

Intii lagu guda jiray baaritaanka ayaa waxaa ay saraakiisha gacanta ku dhigeen kombuyuutar uu isticmaalayay Baltasar Ebang Engonga, halkaasi oo laga helay muuqaalo galmo ah ka dibna ku faafay baraha bulshada.