6th September 2026 admin Category :
Muran ka dhashay magac uu Maxamed Saalax u bixiyay Wiil u dhashay
Xiddiga xulka qaranka Masar iyo kooxda Trabzonspor, Mohamed Salah, ayaa ilmo saddexaad u dhashay, kaas oo ah wiil loo bixiyay “Leil”.
Ilmahan ayaa ku soo biiray labadiisa gabdhood ee walaalaha ah, Mecca oo dhalatay 2014 iyo Kayan oo dhalatay 2020.
Walaasha Salah, Rabab, ayaa warkan ku xaqiijisay baraha bulshada, iyadoo soo raacisay sawir koofiyadda ilmaha oo ay ku qoran tahay magaca “Leil”.
Salah iyo qoyskiisa midkoodna ma aysan bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan sababta ay magacaas ugu bixiyeen ilmaha.
Markii magaca ilmaha la xaqiijiyay, saacado gudahood ayuu noqday mid ka mid ah mowduucyada loogu raadinta badan yahay baraha bulshada ee Masar
Macnaha magaca
Sida ku cad qaamuusyada Carabiga, sida “Lisan al-Carab” iyo “Mu’jam al-Ma’ani”, “Layl” waa magac lab ah oo Carabi ah, waxaana lagu qeexaa mugdiga habeenka ee ka dambeeya maalinta, kaas oo bilaabma qorrax-dhaca kuna eg waaberiga.
Balse qaar ka mid ah dadka arrintan xiisaynayay kuma ekaan raadinta qaamuusyada Carabiga, waxayna baareen kaydka suugaanta iyo hiddaha dhaqanka Masar. Hal qof oo ka mid ah dadka baraha bulshada isticmaala ayaa sheegay in magaca “Layl” lagu xusay halyeey dhaqameed Masri ah oo ka sheekaynaya laba qof oo is jecel oo lagu kala magacaabo “Layl” iyo “Cayn”.
Qofkan ayaa aaminsan in sheekadan ay tahay halka ay ka timid weedha “Ya Layl Ya Cayn”, oo si weyn looga isticmaalo heesaha dhaqanka Masaarida.
Ilo taariikhi ah ma aysan xaqiijin halka uu ka soo jeedo halyeeygan, inkastoo uu ka soo muuqday dhowr shaqo oo suugaaneed. Waxaa ka mid ah riwaayad uu qoray qoraaga Cali Axmed Bakathir, taas oo ka sheekaynaysa amiirad lagu magacaabo “Cayn Al-Xayaat” iyo badmaax la yiraahdo “Layl”.
Labada magac ayaa sidoo kale lala xiriiriyay bandhig masraxeed uu sameeyay fannaanka iyo qoob-ka-ciyaarahanka Masar ee Maxmoud Reda, kaas oo matalayay doorka kalluumaysatada “Layl”, halka fannaanadda Naeema Akef ay matalaysay doorka gabadha badda “Cayn”.
Bandhiggan waxaa diiwaangelisay wargeyska Akhbar Al-Youm sanadkii 1962.
Bogaadin iyo la yaab
Fikradaha dadka ee ku aaddan magaca ayaa baraha bulshada u kala qaybsamay saddex aragtiyood oo waaweyn.
Qaar ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada ayaa aad ula dhacay doorashada magaca, iyagoo u arkay inuu yahay sii wadidda dabiiciga ah ee doorashadii Saalax ee magacyo Carabi ah oo “aan caadi ahayn” oo uu u bixiyay carruurtiisa.
Dadka qaba aragtidan ayaa aaminsan in ciyaaryahanku uu ku celiyay tijaabo hore oo guul u noqotay, taas oo uu ka bilaabay magacyada labadiisa gabdhood, Mecca iyo Kayan.
Labada magac ayaa xilligaas ahaa kuwo aan si weyn loo isticmaalin, balse markii dambe waxay ka mid noqdeen magacyada ugu caansan ee carruurta loogu bixiyo Masar.
Balse koox kale ayaa magaca si kaftan iyo jees-jees ah uga falcelisay, iyadoo qaar ka mid ah dadka ay mala-awaaleen sida uu noqon lahaa hadalku haddii Saalax uu u yeero Layl, isagoo adeegsanaya heesta “Ah Ya Layl” ee ay qaaddo fannaanadda Sherine.
Halka koox kale ay gabi ahaanba diiday inay baraha bulshada kaga hadlaan doorashooyinka shakhsiga ah, sida magaca ilmaha loo bixiyo. Aragtidan waxaa qaatay qaar ka mid ah dadka saameynta ku leh baraha bulshada iyo dadka caanka ah.
Saalax iyo qoyskiisu mar walba waa mawduuc laga wada hadlo.
.
Balse laga yaabee in mowjaddii ugu weynayd ee dhaleeceynta loo jeediyay Saalax iyo qoyskiisa ay timid markii ay baraha bulshada ku baahiyeen sawirro qoys oo hoos fadhiya geedka Kirismaska.
Qaar ka mid ah dadka baraha bulshada isticmaala ayaa u arkay dabaaldegga Kirismaska inuu ka so horjeedo dhaqanka Carabta iyo Islaamka, halka qaar kalena ay difaaceen Saalax iyo qoyskiisa.