Guddiga Midowga Yurub ayaa soo jeediyay tallaabooyin ka dhan ah dal ku galka la siiyo muawaadiniinta Soomaaliya.

Ujeedada talaabooyinkan ayaa ah in Soomaaliya culeys lagu saaro in dib loogu soo celiyo dadka aan waddada saxda ah ku gelin dalalka Midowga Yurub.

Goluhu waxa uu u baahan yahay baa lagu yiri warbixintaan, “inuu ansixiyo soo jeedinta ka hor inta aan la soo bandhigin qorshahaan”.

Soo jeedinta Guddiga Midowga Yurub ayaa waxaa ka mid ah in la adkeeyo tillaabooyinka dal ku galka lagu siinayo muwaadiniinta Soomaaliya

Soo jeedinta noocaan oo kale ah ayaa la soo bandhigay iyadoo la isku dayayo in la xoojiyo sidii wada jir looga shaqeyn lahaa dib u soo celinta dadka aan hannanaka sharciga ah ku joogin dalalka Midowga Yurub, sida lagu daabacay barta internedka ee SchengenNews.

Qoraalka rasmi ah oo Guddigu soo saaray ayaa lagu sheegay in dhawaan loo soo jeedin doono Midowga Yurub, tallaabooyinka Soomaaliya laga qaadayo, kadibna dalalka xubnaha ka ah ay awood u yeelan doonaan inay go’aan ka gaaraan waxa la sameynayo.

“Marka laga yimaado tillaabooyinka ay ilaa hadda qaadeen Midowga iyo Waddamada xubnaha ka ah ee lagu wanaajinayo iskaashiga dib-u-celinta iyo in la tixgeliyo xiriirka guud ee Midowga Yurub uu la leeyahay Soomaaliya, haddana waxaa loo arkaa in wadashaqeynta Soomaaliya iyo Midowga Yurub aysan ku filneyn, loona baahan yahay in tallaabo la qaado,” ayaa lagu yiri warbixinta.

Inkastoo tani ay tahay soo jeedin oo kaliya, isla markaana ay qaadan doonto waqti ka hor inta uusan maamulku go’aan ka gaarin tallaabada lagu dabaqi doono muwaadiniinta Soomaaliya ee codsanaya fiisaha Schengen, sharciyada cusub ayaa la mid noqon doona kuwii Midowga Yurub uu horey uga qaaday dalalka kale. sanadihii ugu dambeeyay.

Soomaalida ayaa sidoo kale laga qaadi doonaa lacag badan oo fiisaha Schengen ah, waxaana codsiyadooda fiisahan uu qaadan doonaan 45 maalmood gudahood halkii markii hore 15 maalmood ay qaadan jireen.

Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah sharciga EU-da ee xakameynaya bixinta fiisaha Schengen ee Soomaalida ayaa sidoo kale laga yaabaa in la hakiyo, oo ay ku jirto suurtagalnimada ah in laga dhaafo shuruudaha soo gudbinta dukumentiyada caddaynta ah.

Mid ka mid ah sababaha la sheegay ilaa iyo hadda ee ka dambeeya qorshahaan Midowga Yurub ee lagu adkeynayo dal ku galka muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa ah amniga. “Soomaaliya waxay wajahday caqabado waaweyn oo argagixisanimo” iyo xasillooni darro siyaasadeed, ayaa lagu yiri qoraal lagu baahiyay barta travelandtourworld.

Maxay ka tiri arrintaan dowladda Soomaaliya?

Xiriiro aan la sameeynay dowladda Soomaaliya si aan wax uga waydiinno arrintaan iyo waxa sababay, ayaaney nooga jawaabin farriimihii iyo wicitaannadii aan ku raadinay.

Wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay’adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayaan si gaar ah ula xiriirnay wax jawaab ahna ilaa iyo hadda kamaanna helin, balse qaar ka mid ah warbaahinta caalamiga ah ayaa baahiyay in dowladda Soomaaliya oo adeegsaneysa Wasaaradeeda Arrimaha Dibadda ay walaac ka muujisay soo jeedinta lagu adkeynayo dal ku galka.

Dawladdu waxay carabka ku dhufatay muhiimadda ay leedahay in muwaadiniinta Soomaaliyeed loo fududeeyo socdaalka, gaar ahaan kuwa u doonta daawaynta, waxbarashada iyo fursadaha ganacsi ee Yurub.

Dadaal diblomaasiyadeed ayay u badan tahay in la sameeyo si looga wada xaajoodo arrintaan.