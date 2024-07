Maxay tahay warka ay beenisay safaarada Maraykanka ee Soomaaliya eek u saabsan Itoobiya iyo Soomaliya

Waxaa maalmihii ugu danbeeyey baraha bulshada ee Soomaalida si weyn ugu faafay sawir laga qaaday maqaal uu qoray wargayska ‘African Heral’ ee ka mida warbaahinta gudaha dalka Itoobiya.

Xogta uu baahiyay wargeyskaan oo ay iska fogeysay dawladda Maraykanka ayaa waxa dhigeysay wax ay ku sheegeen nuxurka wadahadalka dhexmray ergayga Maraykanka u qaabilsan Afrika oo tagay Muqdisho iyo Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.

Wargeyskan ayaa maqaalka uu daabcay waxaa uu ku sheegay xog ay iska fogaysay dowladda Maraykanka oo ku saabsanayd in ergayga Maraykanka ee Afrika Mike Hammer uu Madaxne Xasan Sheekh kala hadlay xiisadda ka dhex taagan Itoobiya iyo Soomaaliy, taas oo ka dhalatay heshiiskii Is afgaradka ahaa ee bilowgii sanadkan ay kala saxiixdeen Hargaysa iyo Addis Ababa.

Waxaa kale oo wargayska maqaalkiisa lagu sheegay in Hammer, uu soo hadal qaaday in la in la ixtiraamo xidhiidhka diblumaasiyadeed iyo dhaqaale ee sii kordhaya ee u dhexeeya Itoobiya iyo Somaliland, iyadoo la muujinayo faa’iidooyinka ka dhalan kara xidhiidhkaasi u leeyahay nabadda iyo horumarka gobolka.

Sidoo kale siyaasiyiin kala duwan ayaa barahooda internerka soo dhigay sawirka laga qaaday maqaalka kaas oo ay siyaabo kala duwan ugu falceliyeen.

Balse safaarada Maraykanka ee Soomaaliya ayaa barteeda X ee hore loo oran jiray Twiter, waxaa ay ku beenisay xogta ku qoran magaalka Afrikan Herolad oo ay ku sheegeen mid been abuur ah.

“Wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan hadal la sheegay inuu ka soo yeeray ergayga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika Mike Hammer oo ku saabsan Soomaaliya waa been abuur.”ayaa lagu yir qoraalka ka soo baxay safaarada.

Hadaba ergayga Maraykanka ee Afrika Hammer ayaa horre u cadeeye mowqfika Maraykanka ee ku aadan xiisadda Itoobiya iyo Soomaaliya isagoo xilligaas ka hadlayey shirkii madaxda urur goboleedka IGAD ee bilowgii sanadkan ka dhacay magaalada Kampala ee caasimada dalka Uganda.

“Sida aan marar badan ku cecelinay Mareykanka waxa uu aqoonsan yahay madaxbanaanida, Midnimada dowladda Federaalka ee Soomaaliya oo ay ka mid tahay Somaliland, waxaan aaminsanahay in arrinta Somaliland ay tahay mid quseeysa dadka Soomaalida oo keliya ah”ayuu yiri Hammer oo khudbad ka jeedinayey shirkaas.

Waxa uu sidoo kale walaac ka muujiyay in heshiiska is afgaradka ee Itoobiya iyo Somaliland ay Al-shabaab ka dhiganeyso marmarsiiyo ay ku helaan dagaalyahanno cusub.

“Waxaan si gaar ah uga walaacsanahay in heshiiska is-afagaradka uu qal-qal geliyay dagaalka dowladda Soomaaliya iyo saaxibadeeda ee uu Mareykanka ka mid yahay kula jiraan Al-shabaab, waxaan durbaba aragnay calaamado muujinaya in Al-Shabaab ay heshiiska is afagaradka ay marmarsiyo ka dhiganeyso si ay dagaalyahano cusub u qortaan , Waa arrin amni oo muhiim u ah Itoobiya iyo Soomaaliya, waxaan labada dhinacba ku boorrineynaa inay iska ilaaliyaan tallaabooyinka xaaladda sii adkeyn kara”

Xaggee maraysaa xiisadda Itoobiya iyo Soomaaliya

Dhawaan ayey ahayd marki dawladda Turkiga ay magaalada Ankara ku casuuntay Wufuud kala matalaysa Soomaaliya iyo Ethiopia si looga wadahadlo xiisadda taagan.

Kulamada labada dhinac ma ahayn kuwo “fool ka fool” ah maadaama ay Dawladda Soomaaliya meel adag ka taagan tahay qaddiyadda la xiriirta dhulka, inkastoo gabagabadii shirka ay goobjoog ka wada ahaayeen labada wafdi warmurtiyeed wadajir ah, waxaa soo jeediyay dhexdhexaadiyaha, wasiirka arrimaha dibedda dalka Turkiga.

Kulankaan oo ahaa kii koowaad ayaa soo gaba-gaboobay waxaana lagu ballamay wareeg labaad oo wadahadal ah 02 September 2024.

Wadahadalka ayaa si weyn loogu kala aragti duwanaa, gaar ahaan Dawladda Soomaaliya oo mawqifkeedii hore ee ahaa in dawladda Itoobiya ay ka noqoto heshiiskii is af-garad ee ay la gashay jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland, kaas oo Soomaaliya ay ku sheegtay in uu ahaa “sharci darro”.

Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan ka hadlayey kalfadhiga labada aqal ee barlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Itoobiya aysan wali xal diyaar u ahay isagoo xusay in Soomaaliya ay marwalba diyaar u tahay nabada iyo xasiloonida gobolka