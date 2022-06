Maxay Sweden iyo Finland ku qanciyeen Turkiga si ay ugu biiraan Nato?

Turkiga oo xubin ka ah Nato ayaa oggolaaday in uu Sweden iyo Finland ka taageero in ay ka mid noqdaan Gaashaanbuurta Nato.

Wuxuu markii hore ka soo horjeeday dalabka dalalka waqooyiga Yurub ee ah inay ku biiraan Nato.

Turkigu wuxuu ka carooday in ay martigeliyaan oo ay garab siiyaan dagaalyahannada Kurdiyiinta. balse Sweden iyo Finland kuma biiri karaan Nato iyagoo aan taageero ka helin Turkiga.

Ruushka ayaa si adag uga soo horjeeda in labadaas dal ay ku biiraan Nato, waxa ayna Moscow u aragtaa in barraalinta Nato ay halis ku tahay amnigooda.

Dagaalka uu Ruushku ku qadaay Ukraine ayaa daba socday isku dayga ay Kyiv ku raadinaysay in ay uga mid noqto isbahaysiga Reer Galbeedka.

Balse duullaanka Moscow ayaa saameyn liddi ku ah yeeshay, waxayna waddo cad u xaartay in labadan dal ay ku biiraan Nato.

Wasiir arrimo dibadeedyo ka kala socda saddex waddan ayaa soo saaray saameynta amni ee uu Turkigu ka walaacsan yahay.

Madaxa Gaashaanbuurta Nato Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Sweden ay aqbashay in ay Turkiga kala shaqeyso dalabaadkeeda ku aaddan dagaalyahannada xagjirka ah.

Labada dal ayaa meesha ka saari doona xayiraadaha ku aaddan in ay hub ka iibiyaan Turkiga, sida uu sheegay.

Madaxweynaha Finland, Sauli Niinistö, ayaa sheegay in saddexda dal ay saxiixeen heshiiskooda ku aaddan in la kordhiyo in ay iska taageeraan wax kasta oo halis ku ah amniga dalalkaas.

Raysul wasaaraha Sweden Magdalena Andersson ayaa sheegay in ay tahay tallaabo muhiim u ah Nato.

Xafiiska Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in ay ka heleen wixii ay ka doonayeen Sweden iyo Finland.

Labada dal oo Yurubta waqooyi ah ayaa shaaciyay rabitaankooda ku aaddan in ay Nato ku biiraan bishii May, iyagoo uga jawaabaya duullaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine.

Mr Stoltenberg ayaa soo jeediyay in howsha la dadajiyo, iyagoo durba shaaciyay saaxiibka ay ku leeyihiin Gaashaanbuurta Nato.

Balse, ma ahayn kiis iyadoo Turkiga oo ah xubin Nato ka mid ah uu labada dal ku eedeeyay in ay garabsiiyaan dagaalyahannada Kurdiyiinta, waxayna sheegeen in aysan dib u celinayn xubinnimadooda.

Laakiin, xubinnimada Nato waa in ay saxiixaan oo ay ogolaadaan dhamaan 30-ka xubnood.

BBC