Oradka 10,000 ee Mitir ayaa waxa ka qayb galay wiil Soomaali ah oo la yiraah Maxamed Ahmed, balse heesta dhalashada dalka Kanada, ayaa waxa uu galay kaalinta 4aad, waxa uuna wax yar ku sigay in uu noqdo qofka labaad, wuxuuna ku xigay Yugaandhiiska qaaday lanbarka koowaad. Hase ahaatee, waxa Maxamed booska labaad iyo seddexaad ka galay yar Maraykanka ka socday iyo mid Itoobiyaan ah. Waxaana Mohamed ka danbeeyey intii kale oo dhan. Waxaan u rajaynaynaa in ciyaaraha kale uu kaalin fiican ka galo, waxaana dhab ah in qof kasta uu maalin leeyahay.