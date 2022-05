Maxaad ka taqaanaa kooxda, Dadka iyo degaankaba Xaraashaysa oo hadda qaarkook Ceerigaabo arintaa u fadhiya

Mustafe Maxamuud Cali Bile Iyo Axmed Guray , oo ka mid noqday dadka dhulkoda xaraashaya, labadan ayaa maamulka SNM u magcaabeen Wasiirka Dumarka iyo asiirka reer guuraaga

Dadka dalkooda, diintooda iyo dadkooda iibsaday waa arrin welligeed soo jirtay oo aad uxun. Hadaba, dadka khaa’inul wadanka ah ayeey tahay in meel looga soo wada jeesto waayoo ah ma jirto wax faa’iido ah oo ay u leeyihiin dadkooda.

Maanta, beesha Isaaq ayaa ah cadaw ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaana beesha Daarood. Markii horre waxeey la safnaayeen gummeeystihii Ingiriiska, iyagoona farta ugu soo fiiqayey dhulka ay degaan beesha Daarood.

Markii labaad waxeey soo adeegsadeen beesha Hawiye, iyagoo u sheegaya ineey isla yihiin irirsamaale, ayna wadda leeyihiin hal cadaw oo ah beesha Daarood, weeyna ku guulleeysteen ineey cadaawad dhex dhigaan Hawiye iyo Daarood.

Tan seddexaad ayaa ah midda maanta ay ka waddaan Killinka Shannaad ee Soomaalida Itoobiya, iyagoo Oromada u sheegaya ineey isla yihiin Dir, ayna meel uga soo wadda jeestaan beesha Daarood.

Hadaba, dadka cadaawadda intaa la’eg u qaba beesha Daarood, iyagoo u soo maraya waji kasta ayaa waxaa ayaan darro ah in maanta ay jiraan dad ka soo jeede deegaanada Sool iyo Sanaag oo u shaqeenaya nimankaas qaba cadaawadda gaamurtay.

Waxaana laga mamaarmaan ah in farta lagu fiiqo shaqsiyaadka la shaqeeysta cadawga. Hadaba, waxaan hoos idinkugu soo gudbineeynaa liiska shaqsiyaadka denbiga ka gallay dadkooda iyo dhulkooda ee ka soo jeeda Maakhir kuwaas oo habbeen iyo maalin diyaar u ah in dadkooda ay hoos geeyeen beesha Isaaq. Taariikhdana waa in lagu qoraa shaqsiyaadka denbiga ka gallay ummaddooda ee danbiilayaasha ah.

Suldaan Siciid Ca/sallaan

Mustafe Maxamuud Cali Bile

C/risaaq Cali Ayaan

Yaasiin Cismaan Saalax

Maxamed Suldaan Xasan Cali

Maxamed Suldaan Ca/laahi Cartan

Cali Jaamac Faarax (Buureed)

Ciise Ahmed Yuusuf (Xawar)

Maxamed Cismaan Bulqaas

Ca/qaadir Jaamac Xaamud

Cali Maxamed Aadan (Cali Barre)

Siciid Aadan (Timo weeyne)

Cali Xuseen Maxamed Soomaali (Kasoo Waantoobay Qaladkiisa)

Jamaal Jaamac Xaamud

Siciid Cali Muuse

Xuseen Faarax Aadan (Xuseen Dheere) = (Kasoo Waantoobay Qaladkiisa)

Xuseen Xaaji Cabdi

Ahmed Maxamuud Nuur (Indha Case)

Axmed Xaaji Cadami

Siciid Bidaar

Baar Siciid Cartan

Xayle Xaaji Diraac (Kasoo Waantoobay Qaladkiisa)

Sahal Maxamed Jaamac

Maxamed Siciid Gees

Muuse Jaamac Deelaaf

Maxamed Xasan Gaani

Ahmed Cali Jaamac (Gacmo dheere)

Maxamed Isdeldel

Cali Maxamuud Xaaji Dirir (Cali Cawar)

Maxamuud Siciid Maxamuud digafaadh

Axmed Aadan Gurey

Liiska intaas kuma eka, balse waxaa weli socota ururinta shaqsiyaadka ka qeeyb qaatay denbiyada deegaanka laga galay.