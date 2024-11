Maxaa ka jira in xafiiska Xamas ee Qatar loo raray Turkey?

Ilo-wareedyo diblomaasi oo Turkish ah ayaa Isniinta maanta ah ku gacan sayray warar sheegaya in Xamas ay xafiiskeeda siyaasadeed ay ka rartay dalka Qatar una guurtay Turkey, ayaga oo intaas ku daray in xubnaha kooxda reer Falastiin ay kaliya mar mar booqdaan dalkaas.

Doha ayaa sheegtay toddobaadkii hore inay ku wargelisay Xamas iyo Israa’iil inay joojineyso dadaallada lagu dhex-dhexaadinayo xabbad joojin ka dhacda Gaza iyo heshiis lagu sii daynayo la-haystayaasha ilaa ay ka muujiyaan rabitaan iyo dhabnimo.

Waxa ay sidoo kale sheegtay in wararka ay warbaahintu qortay ee ah in Xamas ay u sheegtay in ay dalka ka baxdo aysan ahayn mid sax ah.

Turkiga oo xubin ka ah NATO ayaa si kulul ugu dhaleeceeyay Israa’iil weerarrada ay ku hayso Gaza iyo Lubnaan, islamarkaana uma aqoonsan Xamas urur argagixiso. Qaar ka mid ah saraakiisha siyaasadda Xamas ayaa si joogto ah u booqda Turkiga.

“Xubnaha xafiiska siyaasadda ee Xamas ayaa mar mar booqda Turkey. Wararka tilmaamaya in Xafiiska Siyaasadda Xamas uu u guuray Turkey, kama tarjumayaan xaqiiqda,” ayuu yiri ilo-wareedka diblomaasi.

Xamas ayaa markii hore xafiis ka sameysatay Qatar 2012-kii ayada oo Mareykanka iyo Israel ay raali ka yihiin, kuwaas oo doonayey in la helo hab lagula macaamilo kooxda reer Falastiin.