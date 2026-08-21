21st August 2026 admin Category :
Puntland ayaa maanta shaacinaysa degmooyinka ku guuleystay mashruuca Bulsho, iyada oo macluumaad aan helney ay tilmaamayaan in ay ku soo bexeen; Gaalkacyo, Eyl, Bareeda & Buraan, iyada oo markan dowladdu muujisey in adeegyada laga dejiyey laamiga dheer.
Mashruuca Bulsho oo lagu horumarinayo degmooyinka dalka, waxaa maalgelinaya Baanka Adduunka, waxaana laga fulinayaa 20 degmo oo ku kala yaal; Puntland, Jubbaland, Koonfurgalbeed, Galmudug, Hurshabeelle iyo Somaliland oo heleysa qoondo loo jaray, sida ku xusan barnaamijka mashruuca oo dhaqaalihiisu gaadhayo 40 milyan oo doollar wejigiisa koowaad.