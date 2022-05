Madaxweynaha JFS oo madaxtooyada kula kulmay madaxweynihii hore ee Dalka

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Madaxtooyada kula kulmay Madaxweynihii hore ee Dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.

H.E Pres @M_Farmaajo & H.E Pres @HassanSMohamud have today had a meeting at Villa Somalia. They discussed key strategic areas of security, economic progress, & development as they continue to lay the foundation towards organised transition & successful government service delivery pic.twitter.com/BNw53pJ4Uj